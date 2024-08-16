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​Более 70% россиян планируют копить деньги до конца 2024 года

Сбер и Rambler&Co опросили пользователей о способах сбережений

​Более 70% россиян планируют копить деньги до конца 2024 года
Фото: Сбер

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Сбер и Rambler&Co спросили у интернет-пользователей, какие способы сбережений они предпочитают. Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 25 июля по 1 августа 2024 года, охват составил более 33,5 тысяч интернет-пользователей, среди которых 55% мужчин и 45% женщин.

По мнению 42% опрошенных, самый эффективный способ сбережений – вклад в банке. Неудивительно, в условиях жесткой денежно-кредитной политики Банка России, кредитные организации могут предлагать клиентам очень выгодные условия по вкладам – максимальная доходность на рынке составляет 18%. Сберегать деньги в наличном виде предпочитают 23%, «тихую гавань» – слитки золота и других драгоценных металлов – используют 15% и металлические счета в банке – 7%, индивидуальный инвестиционный счёт – 5%. Предметы искусства и коллекционные вещи считают надежными для сохранения средств 5% опрошенных, а паевые инвестиционные фонды – 3%.

Сберегательной модели поведения планируют придерживаться до конца года 76% участников опроса. Из них копить деньги разными инструментами и вкладами – 47%, одним инструментом или вкладом – 29%. Больше тратить, чем копить будут 19%, а накопили уже достаточно и сейчас будут только тратить лишь 5%.

Наиболее надежными активами россияне считают вклады до 1,4 млн, так их страхует Агентство страхования вкладов, а также недвижимость – таким активам отдали предпочтение 30%. Вторым по надежности признано золото – эту вечную ценность выбрали 20% респондентов. Индивидуальный инвестиционный счет и предметы искусства вызывают доверие у 4%, а вот 12% по старинке считают самым надежным местом для денег – матрас, и хранят только в наличных.

Erid: SDnjd8wTXp
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