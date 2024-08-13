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​Новый сервис пополнения счета в Ханты-Мансийском НПФ

Новый сервис подойдет участникам программ «Две пенсии для бюджетников», «Программа долгосрочных сбережений» и «Две пенсии для всех»

​Новый сервис пополнения счета в Ханты-Мансийском НПФ

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Копить в Ханты-Мансийском НПФ – легко. В фонде есть несколько сервисов пополнения счета: «Автоплатеж», через интернет-банк, SberPay или квитанцию в банке. Теперь у клиентов Ханты-Мансийского НПФ появился еще один способ – СБП.

Система быстрых платежей, или СБП, – это сервис, с помощью которого можно совершать межбанковские переводы по номеру мобильного телефона. У системы есть несколько преимуществ: простота использования, отсутствие комиссии и безопасность.

Новый сервис подойдет участникам программ «Две пенсии для бюджетников», «Программа долгосрочных сбережений» и «Две пенсии для всех».

Для внесения взносов через систему быстрых платежей необходимо зайти в «Личный кабинет», нажать кнопку «Пополнить счет», выбрать СБП и договор, который нужно пополнить. Далее остается ввести сумму и отсканировать QR-код через приложение банка.

Воспользоваться услугой можно в «Личном кабинете» на сайте hmnpf.ru.

Erid: 2SDnjcLRvpS

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АО "Ханты-Манскийский НПФ"


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Сегодня в 15:21, просмотров: 52, комментариев: 0 реклама на siapress.ru
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