Все благодаря площадке Ханты-Мансийского НПФ на городском мероприятии «Пикник ХМ»

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20 июля в Ханты-Мансийске прошло ежегодное мероприятие – «Пикник ХМ». В этом году набережную реки Иртыш, где традиционно проходит пикник, посетили более 20 тысяч человек. Ханты-Мансийский НПФ принял участие в мероприятии и провел интерактивный квест по повышению финансовой грамотности для детей.

Участники бросали кубик, перемещались по игровому полю и отвечали на финансовые загадки. За правильные ответы они получали сладкие призы и памятные сувениры от Ханты-Мансийского НПФ, но самое главное – новые знания! Всего площадку Ханты-Мансийского НПФ посетили более 1 000 человек, дети и их родители.

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АО «Ханты-Манскийский НПФ»