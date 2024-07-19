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​Сбербанк за неделю выдал клиентам почти 2 000 льготных ипотечных кредитов по Семейной ипотеке на новых условиях

Сбербанк запустил выдачу кредитов по обновленной программе Семейной ипотеки

​Сбербанк за неделю выдал клиентам почти 2 000 льготных ипотечных кредитов по Семейной ипотеке на новых условиях
Фото: Сбер

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Сбербанк за неделю с 10 июля выдал клиентам почти 2 000 льготных ипотечных кредитов по Семейной ипотеке на новых условиях на общую сумму около 10 млрд руб.

«Неделю назад мы запустили выдачи кредитов людям по обновленной программе Семейной ипотеки, которая была введена правительством после прекращения действия с 1 июля ипотечной льготной программы с господдержкой. Несмотря на то, что программа на новых условиях запустилась совсем недавно, мы видим высокий спрос от наших клиентов. Количество заявок на Семейную ипотеку растёт, ежедневно мы обрабатываем несколько тысяч заявлений», — рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев.

Топ-5 регионов по выдачам — это Москва и Московская область, Тюменская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также Краснодарский край и Иркутская область. Основной тип недвижимости — по-прежнему покупка жилья в многоквартирных домах — 85%.

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