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Общая сумма выплат акционерам Сбербанка с 2007 года составила 3,2 трлн рублей, 50% из них в качестве основного акционера получила Российская Федерация, сообщила пресс-служба банка.

«С 2007 года общая сумма выплат акционерам составила 3,2 трлн рублей. Из них 50% получает государство - сначала ЦБ, а с 2020 года − Минфин России», − сообщил Сбербанк.

По словам министра финансов РФ, председателя наблюдательного совета Сбербанка Антона Силуанова, Сбер − один из ключевых эмитентов на российском рынке. «Банк стабильно платит дивиденды акционерам много лет. Для российского бюджета эта важные начисления, так как помогают государству реализовывать стратегически важные задачи: это и строительство социальных объектов инфраструктуры, таких как школы и больницы, транспортной инфраструктуры и других важных инициатив во благо общества», − отметил министр.

Сбербанк по итогам 2023 года выплатит рекордные дивиденды в размере 33,3 рубля на акцию или в общей сложности свыше 750 млрд рублей. За 2023 год кредитная организация заработала рекордную чистую прибыль по МСФО в размере около 1,5 трлн рублей. Согласно действующей дивидендной политике, банк направляет на дивиденды 50% от чистой прибыли группы по МСФО.

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