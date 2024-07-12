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В марте этого года Ханты-Мансийский НПФ стал оператором Программы долгосрочных сбережений. Программа дает возможность копить средства на будущее, например, на покупку недвижимости или вторую пенсию.

По условиям программы участники смогут получать государственную поддержку и налоговый вычет. Еще одна из возможностей программы – перевод пенсионных накоплений в качестве единовременного взноса.

Перевести пенсионные накопления в Программу долгосрочных сбережений могут клиенты, у которых с негосударственным пенсионным фондом заключен действующий договор об обязательном пенсионном страховании.

Поговорили с Вадимом Башировым, начальником отдела по защите информации Ханты-Мансийского НПФ, о том, что его привлекло в Программе долгосрочных сбережений и почему он решил подать заявление о единовременном взносе.

«Клиентом Ханты-Мансийского НПФ стал давно, в 2006 году. Когда узнал о Программе долгосрочных сбережений, то понял, что эта программа как раз для меня. Главным преимуществом стали условия назначения выплат. По договору долгосрочных сбережений с Ханты-Мансийским НПФ смогу назначить выплату на срок от 5 лет».

По условиям программы накопленные средства можно получить по истечении 15 лет участия или достижении возраста 60 лет для мужчин или 55 лет для женщин – в зависимости от того, что наступит раньше. Также есть возможность получить выплату досрочно в случае особых жизненных ситуаций.

О том, как он планирует использовать сбережения, Вадим Викторович ответил: «Раньше рекламировали, как на две пенсии живут в других странах, хочу сам попробовать и узнать, каково это, жить на две пенсии. Всегда рекомендую пенсионные продукты Ханты-Мансийского НПФ знакомым и друзьям, ведь сам пользуюсь ими».

Подробнее ознакомиться с условиями Программы долгосрочных сбережений и заключить договор можно на сайте пдс.двепенсии.рф.

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АО "Ханты-Мансийский НПФ"