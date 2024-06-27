Форум для инвесторов «Мегион. Территория новых возможностей бизнеса» провел Сбер

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В городе Мегион Ханты-Мансийского автономного округа-Югры при поддержке администрации муниципалитета Сбер провел форум для инвесторов

«Мегион. Территория новых возможностей бизнеса». На встрече обсуждали будущие направления сотрудничества между властью и бизнес-сообществом города.

Виталий Дорошенко, управляющий Югорским отделением Сбербанка:

«Инвестиции – это то, что двигает вперед экономику любого города. Мы видим реальную возможность для развития территории Мегиона, Сбер готов стать партнером для реализации значимых проектов города. Уверен, что результатом форума станет создание благоприятного климата и комфортных условий для ведения бизнеса. Мы предлагаем финансирование в рамках господдержки по льготной ставке и готовы привлечь региональные гарантийные организации в качестве поручителей».

Алексей Петриченко, глава города Мегион:

«Наш город — перспективный партнер для сотрудничества с надежным фундаментом для реализации проектов. В прошлом году инвестиции в муниципалитет составили 31,8 млрд рублей. Мы видим большой потенциал в увеличении финансовых средств для развития в Мегионе рыбопереработки, растениеводства, сбора дикоросов, организации глубокой переработки торфа и др. Для этого мы готовы поддержать местных инвесторов с помощью государственных и региональных мер поддержки. Благодарю Сбер за организацию форума и, в целом, за активное участие в экономической и социальной жизни региона».

Алексей Петриченко подчеркнул, что в регионе уже выстроено конструктивное взаимодействие власти с бизнесом. Подтверждением этого являются 11 инвестиционных проектов, предложенных бизнесом. В частности, это обновление парка техники нефтедобывающих и сервисных предприятий города. В свою очередь, власти муниципалитета готовы рассмотреть предложения от инвесторов по улучшению социально-инфраструктурного облика города. Для этого администрация Мегиона предусматривает 16 площадок под спортивные, культурные, образовательные объекты, объекты здравоохранения, туризма и торговли.

После выступлений спикеров была организована сессия вопросов-ответов, в ходе которой представители бизнеса смогли получить развёрнутую информацию в контексте своих идей и проектов. Также было предусмотрено время для индивидуального общения. Опыт проведения мероприятия для инвесторов планируется тиражировать в других муниципальных образованиях Югры.

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