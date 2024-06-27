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СберСтрахование проанализировала обращения жителей Урала по полисам ДМС и выяснила, какие 10 медицинских услуг наиболее популярны в каждом регионе. Об этом рассказал на пресс-конференции в Екатеринбурге генеральный директор компании Михаил Волков.

В Ханты-Мансийском административном округе и Челябинской области люди чаще всего используют ДМС, чтобы вылечить кариес (7% и 5%). Стоматологические услуги популярны и в Ямало-Ненецком округе. Здесь в топ-10 востребованных процедур входят лечение кариеса (4,4%), консультация стоматолога (4%), лечение каналов (2,9%) и анестезия (2,5%).

Жители Тюменской области также пользуются возможностью вылечить зубы и установить пломбы по ДМС (2%), однако эта опция не так популярна и занимает только 10-ое место. Топ-10 в этом регионе начинается с общеклинических исследований (6%), биохимического анализа крови (4,5%) и посещения процедурного кабинета (4,4%). Жители Башкортостана чаще всего ходят на физиотерапию (7%), а консультации узких специалистов — невролога (2,9%), гастроэнтеролога (2,5%) и лора (2%) — занимают шестое, восьмое и десятое место.

Массаж находится на четвёртом месте в перечне самых посещаемых процедур у жителей Свердловской области (3,4%), его опережают общие исследования (4,4%), посещение процедурного кабинета (4,3%) и биохимия крови (4%).

В Курганской области наиболее популярны биохимия крови и общеклинические исследования (по 4,5%), консультации терапевта (4,3%). В топ-10 также входит приём стоматолога (2,7%) и лечение кариеса (2,3%) — на восьмом и десятом местах.

За пять месяцев 2024 года медицинские страховые полисы в СберСтраховании оформили уже более 217 тыс. человек, это лишь на 30% меньше, чем за весь прошлый год. По итогам 2023 года, клиенты СберСтрахования смогли получить медицинскую помощь на общую сумму более 600 млн рублей.

Михаил Волков, генеральный директор СберСтрахования:

«Работающему человеку бывает непросто попасть на приём к узкому специалисту: нужно совмещать свой график с часами приёма. Полис ДМС решает эту проблему за счёт более широкого пула клиник. Кроме того, мы готовы оказать помощь людям, которые столкнулись с серьёзными проблемами со здоровьем, например, онкологией. Востребованность такой страховой программы растёт. За пять месяцев 2024 года по этой программе застраховано на 83% человек больше, чем в 2023 году. 8% новых клиентов компании проживают в регионах Урала: больше всего их в Тюменской области и Ханты-Мансийском автономном округе».

Erid: 2SDnje8tJ5p

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