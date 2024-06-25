16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  87,3730   EUR  94,0759  

Новости

Больше новостей
Исследование россиян показало, что они стали больше потреблять алкоголя «из-за психологической напряженности». А вы...
Комментировать
0
Вы поддерживаете отмену ЕГЭ?
Комментировать
0
Больше опросов

​Стартовал приём заявок на обучение в Летней цифровой школе Сбера

Сбер и СберУниверситет приглашают преподавателей вузов и колледжей принять участие в Летней цифровой школе

​Стартовал приём заявок на обучение в Летней цифровой школе Сбера
Фото: Сбер

Erid: 2SDnjeJnfR4

В пятый раз Сбер и СберУниверситет приглашают преподавателей вузов и колледжей со всей страны принять участие в Летней цифровой школе, которая даёт преподавателям уникальную возможность бесплатно получить передовые знания от лидеров отрасли и эффективно их применять в работе со студентами, вдохновляя и развивая новое поколение талантов. В прошлом году слушателями Летней школы стали более 1600 преподавателей из 72 регионов России. В новом сезоне число участников планируется увеличить до 2000.

Приём заявок на обучение проводится по десяти трекам: наука о данных, инжиниринг данных, разработка на Java, цифровые платформы и технологические тренды, устойчивое развитие, цифровые финансы и бизнес-модели, риск-менеджмент в цифровую эпоху, мягкие навыки, продуктовый дизайн, продуктовое и проектное управление.

В рамках каждого трека будут представлены программы повышения квалификации, разработанные экспертами Сбера и СберУниверситета. Они познакомят преподавателей с современными технологиями и актуальными практическими примерами, которые слушатели смогут в дальнейшем использовать при обучении студентов.

В каждом из треков будет предусмотрен короткий период интенсивного обучения в форме вебинаров, а основная часть программы будет доступна прошедшим отбор слушателям онлайн в режиме 24/7 с 1 июля по 31 августа. По окончании обучения участники, успешно прошедшие программу, получат удостоверения о повышении квалификации от СберУниверситета.

Erid: 2SDnjeJnfR4
Реклама. ИНН 7707083893
ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ"


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 15:47, просмотров: 46, комментариев: 0 реклама на siapress.ru
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В Югре объявили штормовое предупреждение 710
  2. ​Сургутянин нашел в мусорном контейнере хорька 703
  3. ​Россияне массово отказываются от поездок в Крым 452
  4. ​Еще одна трагедия на воде: 18-летний парень утонул в Сургутском районе 385
  5. ​В западно-жилой район Сургута подали ГВС 312
  6. ​В ХМАО ребенка насмерть задавило грузовым лифтом 290
  7. ​В Сургутском районе при ДТП пострадал водитель 282
  8. ​Сургутянка доверилась мошенникам и лишилась 53 тысяч рублей 277
  9. ​В ХМАО появятся центры раннего физического развития детей 268
  10. Тарифы на электроэнергию в Югре вырастут на 8,7 процента 256
  1. ​Лето, солнце, грозы: что приготовила Сургуту небесная канцелярия? 3993
  2. По улицам Сургута поехали новые автобусы большого класса 2565
  3. ​В Ханты-Мансийске стартовал очередной IT-форум. Главная тема – доверие в цифровом мире 2542
  4. ​«Головоломка 2» // Впервые вижу 2046
  5. ​На пост мэра Сургута претендуют еще четыре человека 1952
  6. ​Депутат Думы Югры Ринат Айсин заявился на пост мэра Сургута 1820
  7. Пешеходный маршрут «Сургутский Кремль» открыт для широкой аудитории 1776
  8. Какие имена выбирают для детей родители в ХМАО? 1676
  9. ​В Сургуте иномарка влетела в ТЦ 1572
  10. ​Главный дорожник ХМАО переходит на работу в правительство Алтая 1504
  1. ​Снега почти не будет. Как в Сургуте начнется лето? 6635
  2. ​Мошенники нашли новый способ получить доступ к вашим «Госуслугам» 6162
  3. ​«Русские Витязи» провели экскурсию для юных сургутян 5885
  4. ​Как отпразднуют День города и День России в Сургуте? // АФИША 5446
  5. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 8-9 июня? // АФИША 5280
  6. ​Югру ждут тектонические преобразования и слом элит 4542
  7. ​Гаражный план: в Сургуте хотят строить новые микрорайоны вместо старых кооперативов 4405
  8. ​Лето, солнце, грозы: что приготовила Сургуту небесная канцелярия? 3993
  9. ​На пост главы Сургута заявился мужчина в шляпе 3955
  10. По Югре пронеслась волна слухов о досрочной отставке Натальи Комаровой 3721

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика