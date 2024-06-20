Победители открытого шахматного интернет-турнира из «Школы 21» получили NFT-сертификаты

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Победители открытого шахматного интернет-турнира из «Школы 21» в Сургуте и Югорской шахматной академии, который проходил в рамках XV Международного IT-форума, получили NFT-сертификаты, выпущенные на платформе цифровых активов Сбера. Обладатели сертификатов проведут онлайн-игру с Яном Непомнящим и получат доступ к экосистеме myChess

В кампусе «Школе 21» в Сургуте завершился шахматный турнир, организованный шахматной экосистемой myChess. Для победителей соревнований Сбер выпустил цифровые NFT-сертификаты, которые дают возможность провести онлайн-игру с одним из сильнейших шахматистов России Яном Непомнящим, получить доступ ко всем ресурсам myChess до 31 декабря 2024 года и подтверждают высокое качество кадров «Школы 21».

NFT (невзаимозаменяемый токен) — это цифровой объект, хранящийся в блокчейне, к которому привязан контент в виде фотографии, видео- или аудиофайла. NFT выпускаются на платформе цифровых активов Сбера. В настоящий момент эмитентами могут выступить только юридические лица. Чтобы выпустить NFT на платформе, необходимо обратиться на nft@sberbank.ru.

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