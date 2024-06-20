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​В Ханты-Мансийске подписано соглашение об использовании шахматных навыков для развития IT компетенций в Югре

Программа направлена на развитие и популяризация шахматных дисциплин во всех возрастных группах населения

​В Ханты-Мансийске подписано соглашение об использовании шахматных навыков для развития IT компетенций в Югре
Фото: Сбер

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Сбербанк, «Школа 21» в Сургуте, благотворительный фонд «Ход в Будущее», АУ ДО «Югорская шахматная академия» и общественная организация «Федерация шахмат Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» подписали соглашение о взаимодействии по развитию и популяризации шахмат, выявлению и поддержке талантливых детей, использованию шахматных навыков для развития компетенций в высокотехнологичных сферах в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

Программа направлена на развитие и популяризация шахматных дисциплин во всех возрастных группах населения, содействие в разработке и реализации примерной модели развития шахмат в автономном округе, открытие школы гроссмейстеров на базе Югорской шахматной академии, интеграцию цифровой шахматной экосистемы myChess в систему подготовки югорских шахматистов, реализацию стратегического проекта развития интеллектуального капитала страны «IT кадры для России».

Проект будет реализован на примере «Школы 21» в Сургуте, которая была открыта в 2023 году Сбером в партнерстве с правительством региона в сфере подготовки квалифицированных ИТ-специалистов. Школа готовит бесплатно всех желающих от 18 лет получить востребованную профессию.

Предполагается, что в рамках соглашения «Школа 21» в Сургуте станет площадкой для очных и онлайн-турниров шахматистов.

Для реализации совместного проекта на базе АУ ДО «Югорская шахматная академия» при поддержке региональной общественной организации «Федерация шахмат Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» будет открыта школа гроссмейстеров.

При поддержке БФ «Ход в Будущее» первая шахматная экосистема myChess будет интегрирована в систему подготовки югорских шахматистов. С ее помощью они смогут оттачивать навыки, обмениваться опытом и участвовать во всероссийских соревнованиях.

Накануне первая российская шахматная экосистема MyChess провела открытый шахматный турнир для студентов Школы 21 и учеников Югорской шахматной академии, он стал отправной точкой в процессе внедрения обучения шахматам студентов Школы 21 в разных городах России. Совместно со Сбером MyChess вручили сильнейшим ученикам «Школы 21» и Югорской шахматной академии уникальные цифровые сертификаты в формате NFT, которые выпускаются на платформе цифровых активов Сбера.

Виталий Дорошенко, управляющий Югорским отделением Сбербанка:

«Развитие детского шахматного спорта — это инвестиция в будущее поколение. Участие в таких соревнованиях помогает детям совершенствовать навыки, которые пригодятся им в жизни: логическое мышление, память, способность принимать взвешенные решения. Поэтому Сбер поддерживает инициативы, направленные на популяризацию шахмат среди молодёжи и повышение интереса к этой игре».

Зоя Арнацкая, Президент благотворительного фонда «Ход в Будущее», основатель первой отечественной шахматной экосистемы myChess:

«Данное соглашение подчеркивает стратегический вектор развития ИТ-кадров и спорта в стране. Наш фонд также выступает с инициативой создания Международного Союза Спорта (International Sport Union) в рамках евразийсĸого сообщества - общего ĸонтура ЕАЭС-ШОС-БРИКС, что соответствует озвученной на ПМЭФ-2024 Владимиром Путиным повестĸи многополярного мира. Это даст России новый веĸтор развития спорта, в том числе и для участия наших спортсменов на международных турнирах. А пилотный формат реализуем на примере шахмат путем создания и аĸтуализации евразийсĸого центра шахмат в ХМАО-Югре, взаимодействия внутри ШОС и презентации на Конгрессе БРИКС в оĸтябре 2024 года в Казани».

Александр Пархоменко, врио директора Югорской шахматной академии: «Данное соглашение расширяет возможности для развития шахмат и подготовки квалифицированных кадров в регионе. Ведь нашей основной целью было и всегда остается воспитание юных шахматистов, содействие в развитии их талантов, в том числе для детей из малых городов и сельских поселений автономного округа. Открытие школы гроссмейстеров, внедрение шахматной экосистемы myChess — все это значительный шаг в поддержку шахматного спорта Югры. Также хочу отметить, что работе в рамках соглашения будет сопутствовать новая образовательная программа по подготовке тренеров-преподавателей по шахматам на базе Югорского Государственного Университета, рабочая группа по реализации данной инициативы уже создана при поддержке Федерации шахмат России».

Василий Филипенко, президент Федерации шахмат Югры,депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: «Шахматы – это не только игра, они являются ключом к развитию интеллекта, логического мышления и стратегических умений. Мы рады подписать это историческое соглашение, которое позволит поддерживать талантливых детей, развивать шахматный спорт и использовать уникальные навыки игры в шахматы для развития высокотехнологичных сфер в Ханты-Мансийске и Югре»

Erid: 2SDnjeABrpz
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ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ"


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