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18 июня в Нижнем Тагиле стартовали XIV Всероссийские соревнования по многоборью среди работников подразделений инкассации и охраны Сбербанка. Они пройдут в течение двух дней на специальном полигоне. Состязания позволяют оценить уровень профессиональной подготовки сотрудников и умение действовать во время внештатных ситуаций.

На старты в составе 22 команд выйдут более 70 человек из разных регионов России. Участники будут соревноваться в стрельбе и триатлоне, проходить полосу препятствий, демонстрировать мастерство вождения спецавтомобиля и навыки противопожарной подготовки. Также пройдет сложная эстафета на специальных автомобилях с имитацией прокола колеса, стрельбой, «возгоранием» транспортного средства и оказанием первой медицинской помощи.

Пётр Колтыпин, вице-президент Сбербанка – председатель Уральского банка:

«Уже в 7-й раз этот уникальный турнир проходит на гостеприимной уральской земле. В ходе испытаний создаются максимально реалистичные условия, и это позволяет сотрудникам продемонстрировать профессионализм, выносливость, умение работать в команде и техническое мастерство. Программа соревнований обновляется каждый год, добавляются новые дисциплины и элементы заданий. Благодаря этому мы можем воочию убедиться, что уровень подготовки наших коллег постоянно растет, а банк и ценности наших клиентов находятся под надежной защитой».

Соревнования подразделений инкассации и охраны Сбера впервые состоялись в Перми в 2010 году. С тех пор многоборье проводится ежегодно. В Нижнем Тагиле участники встречаются с 2017 года.

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