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​На Урале стартовал первый региональный акселератор Сбера по цифровой трансформации бизнеса

Акселератор Сбера – это площадка, которая объединяет представителей бизнеса, разработчиков и экспертов банка в решении актуальных ИТ-задач

​На Урале стартовал первый региональный акселератор Сбера по цифровой трансформации бизнеса
Фото: Сбер

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На территории Уральского федерального округа и Республики Башкортостан стартовал первый региональный акселератор Сбера по цифровой трансформации бизнеса. ИТ-мероприятие объединило более 200 участников из пяти городов — Екатеринбурга, Сургута, Тюмени, Уфы и Челябинска.

Акселератор Сбера – это площадка, которая объединяет представителей бизнеса, разработчиков и экспертов банка в решении актуальных ИТ-задач. Участвуя в ИТ-марафоне, разработчики смогут нарастить экспертизу в вопросах FinTech, AI, облачных решений, технологии IIoT и blockchain. А заказчики, участвующие в акселераторе, смогут протестировать гипотезы в развитии продукта, найти бизнес-партнеров, решить свой кейс или улучшить собственные бизнес-решения.

Акселератор по цифровой трансформации бизнеса продлится 30 дней и завершится 10 июля на международной промышленной выставке «Иннопром-2024» в Екатеринбурге. Ожидается, что за время работы будет разобрано около 450 кейсов. Итогом совместной работы станут готовые ИТ-решения, которые можно будет внедрить в промышленную эксплуатацию.

Александр Нуйкин, заместитель председателя Уральского банка Сбербанка:

«В последние годы вопросы импортозамещения в сфере ИТ стоят довольно остро. И мы видим, что сейчас отечественные производители программного обеспечения смогли заявить о себе благодаря коллаборации с крупными российскими предприятиями — совместными усилиями им удалось создать новые и качественные ИТ-продукты. Акселератор Сбера создан для того, чтобы объединить всех участников процесса и организовать эффективное сотрудничество. Благодаря этому российские компании смогут развивать бизнес, используя передовые ИТ-решения».

Дмитрий Трофимов, управляющий директор департамента развития корпоративного бизнеса Сбербанка:

«Технологические решения, которые появляются сейчас, в том числе на основе искусственного интеллекта, оказывают большее влияние на развитие ключевых сфер экономики, чем это было в 90-х и 2000-х годах. Это значит, что если компания уже сейчас не задумается о цифровой трансформации, то через несколько лет она не сможет конкурировать с лидерами отрасли. Финансовый эффект от применения технологии искусственного интеллекта в Сбере в 2023 году превысил 350 млрд рублей, а по итогам текущего года показатель может составить 400-450 млрд рублей. Это подтверждает актуальность современных технологий и то, что наш акселератор будет способствовать росту бизнеса».

Александр Солоп, управляющий Югорским отделением Сбербанка:

«Ханты-Мансийский автономный округ-Югра входит в тройку регионов-лидеров рейтинга Минцифры РФ по цифровой трансформации среди субъектов страны. Это неслучайно. Цифровая трансформация сегодня помогает увеличить конкурентоспособность, совершенствовать обслуживание клиентов, завоевывать и даже создавать новые рынки. Благодарю клиентов, принявших участие в акселераторе Сбера в Сургуте. Уверен, что на протяжении всего времени работы акселератора все запросы на цифровую трансформацию бизнеса найдут свои решения и будут внедрены в процессы компаний Югры».

Erid:2SDnjcyuBYM
Реклама.ИНН7707083893
ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ"


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