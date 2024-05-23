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В любое время суток в едином онлайн-пространстве бесплатного сервиса от Сбера можно позаботиться о своём здоровье: записаться на приём к врачу, медицинские исследования, заказать лекарства и многое другое

1,5 млн раз клиенты Сбера воспользовались инновационным сервисом «Комната здоровья» в СберБанк Онлайн — в нём собрано всё, что нужно каждому для заботы о своём здоровье. Такие данные озвучил директор Центра индустрии здоровья Сбербанка Сергей Жданов на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) в Нижнем Новгороде.

Один из наболее востребованных сервисов — это решение «Анализ симптомов», которое на основе искусственного интеллекта помогает пользователю подобрать врача нужной специальности. Надо только указать свой пол и возраст, описать симптомы и ответить на несколько уточняющих вопросов. После этого в приложении СберЗдоровье можно будет записаться к конкретному специалисту.

В СберБанк Онлайн найти «Комнату здоровья» можно через виртуальные ассистенты Салют или через поисковую строку. «Комната здоровья» также доступна везде, где есть голосовые помощники Сбера, в том числе в умных устройствах Sber — смарт-телевизорах и ТВ-приставках SberBox. Чтобы войти в «комнату», скажите виртуальному ассистенту «Запусти „Комнату здоровья“», «Открой „Комнату здоровья“» или «Комната здоровья».

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