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​Сбер представил второе поколение умной ТВ-приставки SberBox

На ежегодной конференции ЦИПР-2024 Сбер анонсировал новое поколение ТВ-приставки SberBox

​Сбер представил второе поколение умной ТВ-приставки SberBox
Фото: Сбер

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На ежегодной конференции ЦИПР-2024 Сбер анонсировал новое поколение ТВ-приставки SberBox, которая делает телевизор умным. В разработке учли обратную связь от пользователей и добавили ряд усовершенствований, которые сделают ТВ-смотрение ещё более удобным. За разработку умных устройств отвечает партнёр Сбера — компания SberDevices.

В новом SberBox 2 использовали полупрозрачный материал и добавили плавность изгибам корпуса, выполненного в форме турбины. Для тех, кто постоянно теряет пульт в комнате или на просторах дивана, в SberBox 2 появилась функция «Найти пульт». Достаточно дважды нажать кнопку на корпусе приставки, — и потеряшка сразу издаст сигнальный звук.

Изменения коснулись и комплектации, это делает использование устройства ещё удобнее и решает вопрос с его размещением. Теперь приставка легко крепится на телевизор при помощи велкро-липучки. А со съёмным HDMI-кабелем можно не волноваться, где расположен телевизор, — при необходимости можно взять провод длиннее. Разъём для провода зарядки расположен сбоку и не занимает много пространства за телевизором.

В сочетании с платформой Салют ТВ пользователи получают качественный продукт и регулярные обновления: 100+ бесплатных каналов, большой выбор онлайн-кинотеатров, возможность устанавливать приложения из интернета, голосовое управление с ассистентом Салют и нейросетевой моделью GigaChat. В новом обновлении есть отдельная библиотека контента, чтобы помочь в выборе фильма или сериала, и сквозной поиск, который позволяет искать фильмы и сериалы не только по всем онлайн-кинотеатрам и ТВ-каналам, но и по приложению «VK Видео».

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