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​Жители Урала получили почти 7 млрд рублей дохода по пенсионным договорам со СберНПФ

В УрФО жители заработали 6,9 млрд рублей инвестиционного дохода

​Жители Урала получили почти 7 млрд рублей дохода по пенсионным договорам со СберНПФ
Фото: Сбер

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По итогам 2023 года жители Уральского федерального округа заработали 6,9 млрд рублей инвестиционного дохода по пенсионным договорам со СберНПФ. Из них 6,2 млрд рублей фонд перечислил по договорам об обязательном пенсионном страховании (ОПС), 700 млн ― по негосударственному пенсионному обеспечению. При этом доходность инвестирования средств пенсионных накоплений у СберНПФ оказалась самой высокой на рынке, следует из данных Банка России.

В 2023 году клиенты СберНПФ с Урала получили 10,24% годовых по договорам ОПС. По данным Банка России, фонд оказался лучшим на рынке НПФ по показателю доходности инвестирования средств пенсионных накоплений.

Доходность фонда по индивидуальным пенсионным планам с инвестиционной стратегией «Индивидуальная пенсия» составила 10,97%, со стратегией «Недвижимость» ― 12%. По корпоративным пенсионным программам россияне получили 10,71%. Такие результаты стали возможны благодаря качественному управлению портфелями. Согласно статистике Банка России, СберНПФ стал вторым в отрасли по доходности размещения средств пенсионных резервов.

Александр Зарецкий, генеральный директор СберНПФ:

«По итогам 2023 года мы продемонстрировали лучшие результаты по инвестиционной доходности наших портфелей с 2010 года. Мы продолжим внимательно отслеживать ситуацию на рынках и при необходимости ребалансировать портфели. Наша цель ― максимизировать результат для людей, которые хранят у нас свои пенсионные накопления или формируют с нами сбережения, в том числе по программе долгосрочных сбережений».

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ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ"


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