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​Югорчане стали чаще брать ипотеку на покупку или строительство загородного дома

За I квартал 2024 года жители Югры оформили в Сбере в три раза больше ипотечных кредитов на ИЖС, чем годом ранее

​Югорчане стали чаще брать ипотеку на покупку или строительство загородного дома
Фото: Сбер

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Югорчане стали чаще брать ипотеку на покупку земельного участка или строительство загородного дома. За первый квартал 2024 года жители Ханты-Мансийского автономного округа-Югры оформили в Сбере в три раза больше ипотечных кредитов на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), чем за тот же период прошлого года. Общий объем таких кредитов вырос почти в три раза и достиг 1,2 млрд рублей за квартал. Доля кредитов на ИЖС в общем объеме ипотеки превысила 20,5%, годом ранее она составляла 2,5%.

Среди заемщиков Сбера в Югре, оформляющих ипотеку на покупку или строительство индивидуального жилья, 55% мужчин и 45% женщин. Чаще всего жилищные кредиты берут в возрасте 31-35 лет. Две трети клиентов состоят в браке, а дети есть почти у половины заемщиков.

Петр Колтыпин, вице-президент — председатель Уральского банка Сбербанка:

«Рост ипотечного кредитования в сегменте ИЖС наметился еще в пандемию и укрепился в 2023 году, а сейчас сфера индивидуального жилищного строительства переживает период бурного подъема. Для многих семей сегодня это возможность обеспечить желаемый уровень комфорта на доступных условиях, в том числе с использованием льготных ипотечных программ. Быстрыми темпами на этом рынке растет и предложение — от коттеджных поселков с готовыми домами и участками до модульных домов. Поэтому мы ожидаем, что в этом году тренд на ИЖС продолжит расти».

Александр Солоп, управляющий Югорским отделением Сбербанка:

«Как признаются клиенты Сбербанка в Югре, построить свой дом гораздо выгоднее, чем купить квартиру. Чаще всего заявки на ипотечное жилищное строительство оставляют жители Сургута, на втором месте – Ханты-Мансийск, Нижневартовск замыкает топ городов, где ИЖС пользуется популярностью. Для тех, кто только планирует улучшить свои жилищные условия и построить дом с заемными средствами, хочу обратить внимание, что период ипотеки с господдержкой с выгодной процентной ставкой заканчивается 1 июля 2024 года».

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ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ"


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