Клиенты Сбера с 18 лет могут взять ипотеку для покупки или строительства дома, а также нецелевой кредит под залог недвижимости

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Сбербанк расширил ипотечное кредитование для молодёжи. Теперь клиенты, которым исполнилось 18 лет, могут получить жилищный кредит для покупки или строительства загородного дома, рефинансировать кредит, а также оформить ипотеку по программе «Нецелевой кредит под залог недвижимости».

Ранее молодым людям были доступны базовые программы «Ипотека на вторичное жильё» и «Ипотека на новостройку», а также льготные программы: «Господдержка», «Семейная ипотека», «ИТ-ипотека», «Ипотека в Республике Тыва», «Дальневосточная ипотека» и «Арктическая ипотека».

Алексей Лейпи, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка: «Мы видим, что "Молодёжная ипотека" пользуется большим спросом у наших клиентов. В прошлом году Сбер выдал свыше 10,6 тыс. жилищных кредитов на 29,8 млрд рублей людям в возрасте от 18 до 21 года. Мы рады расширить перечень целей кредитования по этой популярной программе, предоставив нашим молодым клиентам более разнообразные финансовые инструменты для покупки своего жилья».

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