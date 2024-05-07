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Сразу три проекта Сбера стали лауреатами премии WOW! HR. Так, мультимедийный курс «Осознанное родительство» победил в номинации SAVE. Курс разработан в партнёрстве с экспертами благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» и социально-просветительским проектом «Азбука семьи» для родителей и всех, кто участвует в воспитании, общается и взаимодействует с детьми. Курс охватывает вопросы, связанные с каждым периодом детства и взросления, и содержит 24 урока по ключевым темам детско-родительских отношений: семейной системе, теории привязанности, детской психологической травме, трудному поведению.

Проект «Тренеры по зрелости» взял серебро в номинации HIGH PERFORMANCE. Проект помогает менеджерам Сбера развивать человекоцентричный подход к управлению командой, улучшая атмосферу в коллективе и создавая максимальную ценность для клиента.

Наконец, проект «Pro.читAI: от А до AI» занял третье место в номинации HR HERO. Этот проект банк запустил 6 июня 2023 года. Всего за несколько месяцев Pro.читAI стал популярным литературным движением Сбера: к нему присоединились более 40 тыс. сотрудников по всей стране, которых объединяет любовь к чтению и саморазвитию.

Премия WOW! HR — крупнейшая конференция и бизнес-премия в сфере управления персоналом. Она позволяет ознакомиться с инновационными решениями лидеров рынка, коллег и партнёров, получить профессиональное признание внутри бизнеса и HR-сообщества России, изучить лучшие практики.

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