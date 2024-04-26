Дочерняя компания Сбера «Деловая среда» проанализировала, какой бизнес регистрировали уральцы в первом квартале 2024 года

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В первые три месяца 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на территории Урала наибольший прирост по числу предпринимателей, открывших новый бизнес, показала сфера операций с недвижимым имуществом (+62,8%). На втором месте — перевозки (+52,7%), замыкает тройку розничная торговля (+48,5%).

В сфере розничной торговли чаще всего регистрируют бизнес люди в возрасте 26-35 лет. В сфере транспортных перевозок, как и в области операций с недвижимостью больше предпринимателей в возрасте 36-45 лет. Также операции с недвижимым имуществом является наиболее привлекательной сферой для открытия бизнеса предпринимателями старше 56 лет.

В ходе исследования была изучена динамика регистраций 4,2 тыс. ИП и ООО через свой онлайн-сервис Деловой среды «Регистрация бизнеса и дистанционное открытие счёта» в 2024 году. На долю ИП приходится 88% регистраций, ООО – 12%.

Александр Нуйкин, заместитель председателя Уральского банка Сбербанка:

«В первом квартале этого года на территории Уральского банка количество новых бизнесов выросло на треть, при этом, самыми активными регионами оказались Республика Башкортостан и Свердловская область. Мы видим, что в бизнес идут предприниматели любых возрастов – свои силы в этом деле пробуют и молодые и опытные руководители. В свою очередь, Сбер готов поддержать любого клиента и предложить полезные и выгодные инструменты для своего дела».

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