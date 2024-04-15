Клиника «Доктороф» предоставляет комплексный подход к исправлению носа

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Ринопластика считается одной из наиболее популярных операций. В первую очередь она проводится для улучшение внешнего вида, однако не стоит упускать и функциональные аспекты хирургического вмешательства.

В клинике «Доктороф» уверены − к операции по коррекции носа нужно подходить комплексно, учитывая как эстетические, так и анатомические особенности. Все это для того, чтобы избежать в дальнейшем проблем с дыханием, а также последствий в виде хронической нехватки кислорода − головных болей, повышенной утомляемости и сонливости.

Строение носа каждого человека уникально, поэтому иногда одной лишь ринопластикой не обойтись. Анатомические особенности учитывает септопластика − операция, направленная на коррекцию деформации перегородки.

В клинике «Доктороф» можно сделать два вида операции одновременно − риносептопластику. И все благодаря одному из лучших оториноларингологов Югры, доктору Василию Москалеву.

Специалист высокого класса успешно внедрил в практику десятки методов высокотехнологичной медицинской помощи, включая микрохирургические операции на среднем ухе и гортани, использование радиоволнового скальпеля и лазера СО2, а также эндоскопические операции на околоносовых пазухах. Помимо этого, доктор активно сотрудничает с медицинским институтом СурГУ и является автором множества научных статей и тезисов по своей специальности. Его опыт и умение работать с новейшей медицинской техникой делают его настоящим мастером своего дела.

Разумеется, пациенты могут прибегнуть не только к риносептопластике, но и к другим вариантам хирургического вмешательства. При желании улучшить качество дыхания и исправить дефекты или деформации внутренней перегородки носа, без косметических изменений, команда специалистов «Доктороф» качественно выполнит септопластику. Не имея показаний для исправления перегородки, пациент получит идеальную форму носа с помощью ринопластики. И даже в этом случае можно не сомневаться − доктор не только воплотит все пожелания, но и сохранит здоровье.

После операции по исправлению носа пациентам становится легче дышать во всех смыслах. Они отмечают не только улучшение внешнего вида, но и повышение самооценки, уверенности и, конечно же, облегчение носового дыхания.

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