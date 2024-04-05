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​Современный взгляд на борьбу с ожирением и его осложнениями

Избавиться от лишнего веса стало легко с клиникой «Доктороф» в Сургуте

​Современный взгляд на борьбу с ожирением и его осложнениями
​ООО "МК ДоктороФ"

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Более одного миллиарда людей в мире страдают от ожирения и его последствий. Ситуацию с ростом числа людей с этой проблемой назвали и вовсе «неинфекционной пандемией XXI века». Но что делать, если все методы сброса лишнего веса − от диет до физических упражнений − были испробованы, а результат все равно недостаточный? В этом случае может помочь современный и эффективный подход к лечению ожирения − бариатрическая хирургия.

Впервые эту операцию комплексно выполняют прямо в Сургуте в клинике «Доктороф». Пациенты проходят полный цикл медицинских услуг в больнице, начиная от индивидуальной консультации до хирургического вмешательства и реабилитации.

Благодаря бариатрии можно потерять от 60 до 70% лишнего веса уже в первый год после операции. Она поможет не только улучшить физическое состояние, но и снизит риск развития таких опасных заболеваний, например, как диабет, гипертония, депрессия. Скажем больше − в настоящий момент бариатрическая хирургия остается единственным высокоэффективным методом в борьбе с тяжелыми формами ожирения и сопутствующему ему сахарному диабету второго типа. Пациенты отмечают, что начинают жить по-настоящему: активно, энергично и уверенно.

Выполняет операции опытный врач с 14-летним стажем работы, онколог, бариатрический хирург Руслан Чупин. Специалист выполнил более 1 000 сложнейших и уникальных медицинских процедур, в том числе по спасению жизни и избавлению от рака желудка и пищевода третьей и четвертой стадии. И сейчас он продолжает помогать людям в клинике «Доктороф», где проводит все виды бариатрических операций с учетом индивидуальных особенностей организма. Поэтому пациентам не стоит беспокоиться − они будут находиться в профессиональных и надежных руках.

Для тех, кто еще испытывает сомнение и страх, стоит сказать: современная бариатрия совсем не сложная и рискованная. В ходе операции используются методы лапароскопии, хирургическое вмешательство происходит всего через два небольших прокола. Пациенты быстро восстанавливаются и начинают жить по-новому.

После операции можно будет есть столько, сколько потребуется организму, однако физически уже не получится есть чрезмерно большое количество пищи, как и прежде. Это отличная возможность пересмотреть свое отношение к питанию и облегчить сильное чувство голода при похудении.

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ООО "МК ДоктороФ"


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