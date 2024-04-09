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Возможность экономить на проезде в общественном транспорте предоставлена платежной системой «Мир».

Акция действует уже второй месяц и продлится до 30 июня 2024 года. Пассажиры общественного транспорта могут получить скидку 7 рублей за каждую оплату проезда картой «Мир», загруженной в смартфон.

Как рассказали в пресс-службе платежной системы «Мир», в марте благодаря скидке жители региона сэкономили на поездках порядка 1,7 млн рублей.

Ездить с выгодой могут владельцы телефонов Android. Чтобы поездка обошлась дешевле на 7 рублей, достаточно установить мобильный платежный сервис MirPay и загрузить туда данные карты «Мир» любого банка. Для оплаты необходимо поднести телефон к валидатору. Перед оплатой убедитесь, что в смартфоне включена функция бесконтактной оплаты (NFC).

«Уверена, за время действия акции пассажиры смогут не только оценить все преимущества оплаты поездок смартфоном, но и значительно сэкономить», – подчеркнула Мария Точилова, директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир».

В акции участвуют все карты «Мир», в том числе цифровые – выпущенные онлайн в приложении банка. По пластиковым картам «Мир» скидка на проезд не предоставляется.

Предложение действует в автобусах Сургута и Ханты-Мансийска, оснащенных валидаторами для бесконтактной оплаты. Сегодня в городах Югры курсирует порядка 250 таких транспортных средств.

В Сургуте скидка действует на следующих маршрутах: 1, 10, 13, 16, 17, 18, 22, 26, 27, 32, 36, 37, 43, 45, 47, 49, 61, 68, 77, 88, 99, 107, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 144 и 151. Предложение доступно и в других муниципалитетах ХМАО. Полные правила акции, а также перечень маршрутов перевозчиков, можно узнать на сайте www.privetmir.ru и в мобильном приложении «Привет!».

Приложение Mir Pay работает на смартфонах с ОС Android, версии 7.0 и выше. Скачать приложение можно в магазинах RuStore или App Gallery.

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