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​СберНПФ оцифровал перевод пенсионных накоплений в программу долгосрочных сбережений

СберНПФ предоставил россиянам возможность перевести пенсионные накопления в программу долгосрочных сбережений (ПДС) дистанционно

​СберНПФ оцифровал перевод пенсионных накоплений в программу долгосрочных сбережений
Фото: Сбер

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СберНПФ предоставил россиянам возможность перевести пенсионные накопления в программу долгосрочных сбережений (ПДС) дистанционно. Теперь сделать это можно в мобильном приложении СберБанк Онлайн на Android и на сайте СберНПФ. Ранее сервис был доступен только в отделениях Сбера и в клиентских зонах фонда.

Для перевода пенсионных накоплений в ПДС в СберБанк Онлайн нужно зайти в оформленный ранее договор долгосрочных сбережений, в карточке продукта выбрать «Действия», далее нажать на «Перевод накопительной части пенсии на счёт программы». Далее потребуется авторизоваться через «ГосУслуги», ознакомиться с условиями перевода и подтвердить оформление заявления СМС-кодом. Последний шаг ― подписать заявление в приложении «Госключ», следуя инструкции. После успешного подписания на почтовый адрес, к которому привязан аккаунт на «ГосУслугах», придёт соответствующее уведомление.

Руслан Вестеровский, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка:

«С программой долгосрочных сбережений россияне могут управлять своими пенсионными накоплениями: самостоятельно решать, когда и как получать эти деньги. Напрямую перевести пенсионные накопления в ПДС, оформленную в СберНПФ, смогут те, чьи пенсионные накопления уже хранятся в нашем фонде. Остальным сначала потребуется перевести накопления в тот фонд, с которым они планируют заключить или уже заключили договор долгосрочных сбережений.

При переводе мы стараемся подробно рассказать людям, как поменяется ситуация с их пенсионными накоплениями. В частности, мы предупреждаем, что вернуть средства обратно в систему обязательного пенсионного страхования не получится. Такой подход помогает человеку принять информированное решение».

Программа долгосрочных сбережений (ПДС) заработала в России с 1 января 2024 года. Она позволяет копить и получать до 108 тыс. софинансирования от государства и налоговые льготы. Откладывать с программой можно на любые долгосрочные цели, например, на загородную недвижимость, оплату образования, своё дело или пенсию. Чтобы вступить в ПДС, необходимо заключить договор с негосударственным пенсионным фондом.

. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

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            string(9) "afterSave"
          }
        }
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        int(1)
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        bool(false)
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    }
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        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
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