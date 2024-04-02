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​Полпред Президента РФ в УрФО и глава Сбера на Урале обсудили вопросы развития регионов

В Екатеринбурге прошла рабочая встреча по итогам работы Уральского центра по развитию искусственного интеллекта

​Полпред Президента РФ в УрФО и глава Сбера на Урале обсудили вопросы развития регионов
Фото: Сбер

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В Екатеринбурге состоялась рабочая встреча полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Владимира Якушева и вице-президента, председателя Уральского банка Сбербанка Пётра Колтыпина. Они обсудили итоги работы Уральского центра по развитию искусственного интеллекта — совместного проекта Сбера и Уральского федерального университета.

Владимир Якушев, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе:

«Сбербанк — это центр компетенций в области науки данных и искусственного интеллекта. В условиях острого кадрового вопроса внедрение таких цифровых технологий становится жизненной необходимостью во всех сферах. Проекты Уральского центра по развитию искусственного интеллекта должны быть практикоориентированы и применяться максимально широко».

Пётр Колтыпин рассказал о вкладе Уральского банка Сбербанка в экономическое и социальное развитие округа. Сбер является крупнейшим финансовым партнером для власти, бизнеса и жителей УрФО. За прошлый год объем налоговых выплат в бюджеты всех уровней достиг 19,5 млрд рублей. Предприятия при содействии Сбера получили господдержку на сумму 139 млрд рублей. В феврале прошлого года в Югре открылась «Школа 21» — бесплатная школа программирования от Сбера. В августе 2024 года кампус «Школы 21» появится и в Челябинске. С участием по направлению государственно-частного партнерства в Югре было построено 8 общеобразовательных школ, на Ямале — 3 детских сада. Сейчас по концессионному соглашению 2 школы строится в Свердловской области и одна — в Челябинской области.

Также Пётр Колтыпин озвучил дальнейшие планы развития. Среди них — реализация цифровых сервисов для жителей УрФО в сфере здравоохранения, образования, государственного управления и транспорта. Глава Уральского банка Сбербанка внёс предложения по организации взаимодействия с застройщиками и развитию института комплексной застройки территорий. Уже сейчас в рамках комплексного развития территорий (КРТ) Сбер участвует в 19 проектах — это половина всех проектов КРТ, реализующихся в УрФО.

Пётр Колтыпин, вице-президент, председатель Уральского банка Сбербанка:

«Уральский регион является одним из самых экономически развитых в России: здесь исторически сосредоточено множество промышленных предприятий, которые играют важную роль в развитии страны, сконцентрировано большое количество российских запасов нефти и природного газа. Для субъектов УрФО Сбер является одним из ключевых партнеров в развитии экономики, инфраструктуры и социальной сферы. Сейчас на каждой территории присутствия банк реализует целый ряд крупных проектов, в том числе по внедрению технологий искусственного интеллекта в отраслях экономики и государственного правления. Также у нас в приоритете — финансирование строительства жилья, крупных промышленных и инфраструктурных проектов и поддержка бизнеса».

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АНО ДО «ОДиН» ИНН 8602999313 erid:Kra23eJau реклама на siapress.ru 
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