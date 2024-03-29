Ханты-Мансийский НПФ проводит акцию «День клиента»

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С 19 марта по 20 мая 2024 года новые клиенты Ханты-Мансийского НПФ по Программе долгосрочных сбережений могут стать участниками акции «День клиента».

Чтобы получить возможность выиграть один из призов, нужно в период акции выполнить четыре простых условия: заключить договор по Программе долгосрочных сбережений с Ханты-Мансийским НПФ, подписаться на группу Ханты-Мансийского НПФ в социальной сети «ВКонтакте», отметить лайком и сделать репост поста об акции.

22 мая 2024 года среди тех, кто выполнит условия акции, будут разыгрываться: фитнес-браслет, термосы, зонты и кружки. Подробнее – на странице акции.

Программа долгосрочных сбережений – это новый финансовый продукт, который дает возможность копить средства на будущее с поддержкой со стороны государства.

Ознакомиться с условиями Программы долгосрочных сбережений и оставить заявку на заключение договора можно на сайте Ханты-Мансийского НПФ пдс.двепенсии.рф

Erid: 2SDnjchdYjb

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АО "Ханты-Манскийский НПФ"