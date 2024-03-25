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​Более 360 млн рублей собрано за выходные на благотворительный счёт Сбера

На благотворительный счёт, который открыли Сбер и Российский Красный Крест, поступило уже более 360 млн рублей

​Более 360 млн рублей собрано за выходные на благотворительный счёт Сбера
Фото: Сбер

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За выходные на благотворительный счёт, который открыли Сбер и Российский Красный Крест в субботу, 23 марта, поступило уже более 360 млн рублей для помощи пострадавшим и семьям погибших во время теракта в «Крокус Сити Холле».

Всего совершено почти полмиллиона благотворительных переводов. Пожертвования продолжают поступать.

Оказать финансовую поддержку можно любым удобным способом: переводом средств через приложение СберБанк Онлайн, банкоматы, терминалы, а также в офисах банка. Комиссия при переводе не взимается.

Перевести средства также можно по номеру счёта по следующим реквизитам:

Наименование: РОССИЙСКИЙ КРАСНЫЙ КРЕСТ, РКК

ИНН/КПП: 7728014523/ 772801001

Расчётный счёт: 40703810100020000067

Банк: ПАО Сбербанк

БИК: 044525225

Корр. счёт: 30101810400000000225

Назначение платежа: Благотворительное пожертвование на помощь семьям погибших, семьям пострадавших и пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холл».

В настоящее время формируется состав специальной комиссии, в которую войдут представители органов власти по социальному блоку от Москвы и Московской области, общественные деятели, представители пострадавших, а также РКК. Комиссия определит категории благополучателей, направления расходования средств, порядок оказания помощи и др.

Собранные средства предполагается направить на помощь в восстановлении после лечения, оказание психологической помощи, адресную помощь с учётом индивидуального подхода и другие цели, определённые по решению комиссии.

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Реклама. ИНН 7707083893
ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ"


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Сегодня в 16:34, просмотров: 108, комментариев: 0 реклама на siapress.ru
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