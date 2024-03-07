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​В 2023 году 15% новых бизнесов в Югре регистрировали люди до 25 лет

Дочерняя компания Сбера «Деловая среда» рассказала о том, какой бизнес регистрировали югорчане в 2023 году

​В 2023 году 15% новых бизнесов в Югре регистрировали люди до 25 лет
Фото: Сбер

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В 2023 году 45% новых бизнесов в Ханты-Мансийском автономном округе-Югра было запущено людьми в возрасте до 35 лет, в том числе 15% приходится на тех, кому от 18 до 25 лет. Кроме того, на 3% выросло число тех, кто решается открыть свое дело после 56 лет.

В абсолютном выражении самым популярным видом бизнеса, который предприниматели регистрировали в прошлом году, стала розничная торговля. Затем идет деятельность по перевозке пассажиров, оптовая торговля, строительство и операции с недвижимостью, общепит, персональные услуги, торговля автомобилями и мотоциклами, а также их ремонт. Замыкает десятку сфера IT.

Среди топ-10 популярных сфер бизнеса за прошедший год наибольший прирост показали пассажирские перевозки (+39%), операции с недвижимым имуществом (+38%) и розничная торговля (+31%). Сфера IT приросла на 26% относительно 2022 года.

Однако предприниматели выбирали не только эти отрасли бизнеса. Так, к числу редких сфер, в которых регистрировали бизнес в прошлом году, можно отнести промышленную безопасность, телевизионное и радиовещание, производство напитков, изготовление лекарственных средств и материалов, применяемых в медицине.

В ходе исследования была изучена динамика регистраций 1,7 тыс. ИП и ООО через свой онлайн-сервис Деловой среды «Регистрация бизнеса и дистанционное открытие счёта» в 2023 году, где на долю ИП пришлось 91%, ООО – 9%.

Александр Нуйкин, заместитель председателя Уральского банка Сбербанка:

«По статистике, почти каждый третий бизнес регистрируется в сфере торговли — это направление традиционно остается одним из самых популярных для тех, кто решает завести свое дело. Но также среди наших клиентов было много и тех, кто пробовал себя в новом, необычном или редком бизнесе. Сбер всегда поддерживает как опытных, так и начинающих бизнесменов и готов предложить полезные и выгодные инструменты для своего дела».

Алексей Грищенко, исполняющий обязанности генерального директора АО «Деловая среда»:

«В 2023 году число предпринимателей, открывших свое дело через сервис регистрации бизнеса и дистанционного открытия счёта от «Деловой среды» с момента его запуска, превысило полмиллиона. Мы традиционно изучаем все доступные показатели, которые отражают ситуацию в сфере предпринимательства. Один из них – соотношение мужчин и женщин, открывших бизнес. Так в 2023, оно составляет 56% и 44% соответственно. По сравнению с 2022 годом число женщин увеличилось на 2%».

Александр Солоп, управляющий Югорским отделением Сбербанка:

«Для предпринимателей есть удобное и функциональное мобильное приложение СберБизнес. С его помощью можно повысить эффективность бизнеса, например, оптимизировать процессы, оплатить налог, сформировать отчет, узнать кредитный потенциал бизнеса и вывести его на новый уровень. Причем, все функции доступны внутри интернет-банка, и клиенту не нужно переходить на сторонние ресурсы».

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