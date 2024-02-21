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​Сбер: телефонные мошенники начали вербовать своих жертв для преступных схем

Сбербанк выявил новую схему мошенничества, связанную с вовлечением жертв социальной инженерии в новые махинации

​Сбер: телефонные мошенники начали вербовать своих жертв для преступных схем
Фото: Сбер

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Ещё одну схему телефонного мошенничества раскрыли сотрудники Сбербанка и правоохранительных органов — преступники не только завладели денежными средства жертвы, но и впоследствии привлекли ее в качестве «сотрудника ЦБ» для реализации схем мошенничества в отношении других граждан.

Изначально мошенники действовали по распространённой схеме: женщине позвонил якобы ее руководитель, сообщил, что у нее финансовые проблемы и сказал, что с ней в дальнейшем свяжется «сотрудник ЦБ». В результате нового звонка от мнимого представителя Центробанка жертве рассказали, что на её имя оформили сразу три кредита в разных банках, а полученные средства направили на Украину. Для «нейтрализации» этого инцидента женщину убедили взять 3 млн рублей в кредит в определённых банках и перевести эти средства на указанный мошенником счёт.

Женщина выполнила все указания, при этом даже не поняв, что стала жертвой обмана. Позже ей снова позвонил тот же «сотрудник ЦБ», который предложил ей работу в Центральном банке. Работа должна была заключаться в том, чтобы «помогать людям по всей стране бороться с мошенниками», хотя на самом деле женщина становилась соучастницей преступлений. В ходе «командировок» по России преступники оплачивали женщине проезд, гостиницы и даже такси.

Мошенники сначала «обрабатывали» новых жертв по телефону, а после, для убедительности, отправляли на задание завербованную ранее женщину. Она приходила домой к жертвам, представлялась сотрудником Банка России, демонстрировала подтверждающие документы и объясняла, что деньги надо срочно перевести на «безопасный» счёт.

Таким образом она успела «помочь» жителю Ижевска перевести преступникам 3 млн рублей. В Калининграде схема не удалась, так как возможной жертвы просто не оказалось по месту прописки. Задержать сообщницу мошенников удалось в Ростове-на-Дону, где под ее влиянием 71-летняя клиентка Сбера сняла 5,3 млн рублей для передачи «сотруднице ЦБ» и дальнейшего зачисления на «безопасный» счёт.

Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Телефонные мошенники постоянно ищут слабое звено, чтобы похитить денежные средства клиентов банков. И, к сожалению, обычно таким звеном оказываются люди, которые сами отдают свои деньги мошенникам, думая, что переводят их на безопасный счёт. Приёмы социальной инженерии постоянно усложняются, однако новая схема, которую мы выявили, поражает своей наглостью и изощрённостью.

Мошенникам удалось не просто ограбить свою жертву так, что она этого даже не поняла, но и завербовать её для совершения новых преступлений под видом работы в Банке России. К счастью, нам удалось быстро пресечь эту преступную цепочку и задержать аферистку, которая сама того не ведая помогала преступникам. Это стало возможным благодаря вовлеченности, неравнодушию и профессионализму сотрудников Сбербанка, которые смогли по поведению клиентки в офисе банка установить, что она находится под влиянием мошенников.

Крайне важно не допустить повторения подобных случаев. Хочу ещё раз напомнить: не существует никаких ″безопасных″ счетов, сотрудники ЦБ не работают с физическими лицами. И если вам сообщают, что на ваше имя оформили кредит или с ваших счетов хотят вывести деньги, то эту информацию легко проверить — достаточно позвонить по номеру 900 или обратиться в отделение банка».

Повысить уровень своей финансовой грамотности можно на образовательном портале Сбера «Кибрарий». В этой библиотеке знаний по кибербезопасности доступны различные обучающие курсы, памятки, статьи и другие простые и понятные материалы, которые помогут каждому защитить свои деньги и персональные данные и успешно противостоять мошенникам, какие бы уловки они ни использовали.

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ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ"


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