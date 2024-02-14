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Сбербанк с 24 по 28 января выдержал самую продолжительную в своей истории DDoS-атаку. Об этом рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов на уральском форуме «Кибербезопасность в финансах», сообщает ПРАЙМ.

«С 24 по 28 января мы выдержали впервые очень длительную, четырехсуточную атаку, она была весьма сложной с точки зрения инструментов, видоизменялась десятки раз в течении этих четырех суток», — сказал он, говоря о DDoS-атаке.

«Она не была очень мощной… Мы не почувствовали на себе влияние», — в то же время отметил Кузнецов и предложил участникам рынка объединиться в борьбе с мошенниками.

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