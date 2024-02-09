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​Объем сбережений югорчан в Сбере за год вырос на 30%

Наибольшей популярностью пользовались вклады сроком от 6 месяцев до 1 года

​Объем сбережений югорчан в Сбере за год вырос на 30%
Фото: Сбер

Erid: 2SDnjehW7qa

Портфель рублевых пассивов жителей Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в Сбере превысил 139 млрд рублей, увеличившись за год на 30%. Доля сбережений в валюте в общем объеме привлеченных средств физических лиц за 2023 год снизилась с 7,1% до 4,9%.

В течение прошлого года наибольшей популярностью пользовались вклады сроком от 6 месяцев до 1 года. Если в начале 2023 года их доля среди всех срочных вкладов составляла 25,8%, то к январю 2024 года – уже 42,1%. Остальная часть средств распределилась между вкладами на короткий (до 6 месяцев) и длинный срок (от 1 года).

Каждый второй вклад жители Югры открывают дистанционно – через Сбербанк Онлайн.

Дмитрий Суховерхов, председатель Уральского банка Сбербанка:

«Вторая половина 2023 года была очень насыщенной на изменения рыночных условий, но в каждой ситуации мы сумели проявить гибкость. После повышения ключевой ставки Центробанка мы оперативно корректировали ставки по всем нашим сберегательным продуктам, чтобы у вкладчиков было больше возможностей выгодно размещать свои средства в Сбере. В декабре мы повысили ставки сразу по всей основной линейке депозитов, таким образом, максимальная ставка составила 16% годовых. Это также способствовало более активному пополнению вкладов».

Erid: 2SDnjehW7qa

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ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ"


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