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Сбербанк по итогам 2023 года направил в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 2,4 млрд рублей налоговых платежей. По сравнению с предыдущим годом их сумма увеличилась более чем в 4 раза в связи с ростом налогооблагаемой прибыли банка.

Основная доля платежей приходится на налог на прибыль — более 2,1 млрд рублей. Кроме того, в региональный бюджет произведены выплаты по налогу на недвижимость и НДФЛ за сотрудников Сбербанка, которых в Югре работает почти 1,5 тысячи человек.

Александр Солоп, управляющий Югорским отделением Сбербанка:

«Налоги на прибыль организаций составляют примерно треть от всех поступлений в региональные бюджеты. Сбер вносит существенный вклад в поддержку статьей расходов правительства на социальные и инфраструктурные проекты для развития Югры и благосостояния югорчан».

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