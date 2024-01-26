Кредит на строительство нового жилого дома предоставил Сбербанк

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Сбербанк предоставил девелоперу «Городской парк» кредит в размере 1,4 млрд рублей на строительство второй очереди жилого комплекса «City Park» в Сургуте. На улице Игоря Киртбая возведут 23-этажный жилой дом с объектами социально-бытового и общественного назначения.

Общая площадь объекта превысит 22 тысячи кв.м. Ввод в эксплуатацию запланирован на 3 квартал 2025 года. ЖК «City Park» — это комфортное жилье с дизайнерской отделкой в холлах, парком в 56 тыс. кв.м. у дома, детские площадки, безбарьерная среда.

Александр Солоп, управляющий Югорским отделением Сбербанка:

«Девелопер «Городской парк» — наш надежный партнер. С ним мы не только строим качественное и современное жилье для югорчан, но и создаем социальные проекты. В частности, благодаря совместной работе партнера «Городской парк», 2ГИС и Сбера пациенты крупнейших клиник Сургута и Ханты-Мансийска могут с комфортом посещать лечебные учреждения и экономить свое время, пользуясь поэтажным макетом здания на картах 2ГИС, где заранее можно посмотреть расположение кабинетов, отделений, лифтов и другой инфраструктуры».

При продаже квартир применяется механизм эскроу-счетов. Застройщик возводит дом, используя кредитные средства банка, а деньги покупателей жилья будут храниться на счетах эскроу до окончания строительных работ.

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