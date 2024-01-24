Посетители и пациенты теперь могут заранее увидеть расположение кабинетов лечебных учреждений

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Посетители и пациенты теперь могут заранее увидеть расположение кабинетов, отделений, лифтов и другой инфраструктуры крупных лечебных учреждений — Городской клинической поликлиники №3 в Сургуте и Окружной клинической больницы в Ханты-Мансийске.

Клиники являются партнерами Сбера — проект реализован по инициативе Уральского банка Сбербанка и ООО СЗ «Городской парк». Проект позволит сэкономить время всем, кто пользуется услугами крупнейших здравоохранительных учреждений региона. Их поэтажные карты появились в геосервисе 2ГИС, который выступил технологическим партнёром проекта. Сегодня в 2ГИС есть поэтажные карты более 2,5 тыс. крупных зданий в России. С осени в сервисе можно строить маршруты внутри зданий.

Поэтажные схемы помогут сориентироваться и быстро найти нужное помещение, например, кабинет врача, гардероб, регистратуру или туалет. Конечно, в 2ГИС детализирована и прилегающая территория клиник — пользователи легко найдут ближайшие остановки и парковки. Поэтажные карты Сургутской городской клинической поликлиники №3 и Окружной клинической больницы в Ханты-Мансийске доступны в мобильных приложениях 2ГИС для Android и iOS, а также на сайте 2gis.ru/surgut.

Александр Солоп, управляющий Югорским отделением Сбербанка:

«Очень важно, что клиенты Сбера участвуют в социальных проектах, которые реализуются в Югре. Застройщик «Городской парк» не только строит для югорчан качественное и комфортное жилье, но и уделяет внимание другим сферам, повышая уровень жизни жителей региона. Благодаря совместной работе девелопера «Городской парк», 2ГИС и Сбера пациенты крупнейших клиник Сургута и Ханты-Мансийска смогут с комфортом посещать лечебные учреждения и экономить свое время».

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