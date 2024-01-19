Также выросло количество покупок в фастфудах

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В Сбербанке проанализировали, как изменились потребительские привычки жителей Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в декабре 2023 года по сравнению с тем же месяцем 2022 года. В исследовании учитывались транзакции по картам, совершенные через терминалы Сбербанка в торговых точках и онлайн-магазинах.

По статистике, югорчане на 22% чаще оплачивали гостиницы — если в декабре 2022 года в этой категории было совершено 26 тысяч покупок, то в декабре 2023 года – почти 32 тысячи. На 20% выросло количество транзакций в ресторанах, в фастфудах картой расплачивались на 8% чаще. При этом жители ХМАО реже, чем в декабре прошлого года, покупали товары для дома.

В целом в декабре 2023 года покупательская активность югорчан осталась на уровне декабря 2022 года. Суммы трат выросли на 8%.

Дмитрий Суховерхов, председатель Уральского банка Сбербанка:

«По статистике сервиса СберИндекс, доля безналичных платежей в торговом обороте на территории Урала и Башкирии за 2023 год выросла на 4% и теперь составляет 70,3%. Рост показателей связан с несколькими факторами. Во-первых, торгово-сервисные предприятия продолжают оснащать свои магазины современными платежными терминалами – теперь даже у жителей отдаленных территорий есть возможность оплатить свои покупки безналичным способом. Во-вторых, в этом году у наших клиентов появилось больше способов для расчетов. Теперь помимо банковских карт, сервиса SberPay и QR-кода покупки можно оплачивать по биометрии – с помощью сервиса «Оплата улыбкой».

Александр Солоп, управляющий Югорским отделением Сбербанка:

«В Югре установлено около 33,5 тысячи терминалов Сбера, которые принимают бесконтактную оплату. Банковская карта — не единственный инструмент для безналичной оплаты, хотя и самый популярный. Совершить покупку также можно с помощью платежного стикера, QR-кода или сервиса «Оплата улыбкой». Сеть терминалов Сбера постоянно развивается и дает возможность югорчанам расплачиваться за продукты и услуги удобным именно им способом».

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