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​В новый год с улыбкой: почти 250 тысяч раз клиенты платили по биометрии со SberPay в праздничные дни

Последняя в 2023 году оплата улыбкой прошла в Якутии за 3 минуты до полуночи, а первую в 2024 году совершили в Мытищах в 0:04

​В новый год с улыбкой: почти 250 тысяч раз клиенты платили по биометрии со SberPay в праздничные дни
Фото: Сбер

Erid: 2SDnjcSfgmn

Клиенты Сбера чаще улыбались в предпраздничные и праздничные дни, ведь с сервисом «Оплата улыбкой» так просто совершать покупки. Около 100 тыс. человек платили по биометрии в новогодние праздники.

Чаще других улыбался на кассе один из жителей Димитровграда — так он оплатил 77 своих покупок. Чуть меньше — 72 покупки — совершил житель Новосибирска. В топ-5 городов, где проживают самые активные пользователи сервиса «Оплата улыбкой», также вошли Ставрополь, Москва и Вяземский район Хабаровского края. Последнюю в 2023 году оплату улыбкой совершили в Якутии за 3 минуты до боя курантов, а первую в 2024 году — в Мытищах в 0:04. Всего в этот период россияне оплатили улыбкой почти 250 тыс. покупок.

Наше исследование показало, что россияне совершают по биометрии как регулярные ежедневные покупки, так и дорогостоящие, например, в строительных и ювелирных магазинах, а также в магазинах электроники, ведь платить улыбкой так же безопасно, как и картой.

Умная система сканирует уникальные черты лица покупателя и только после подтверждения, что в камеру смотрит именно тот человек, чьи данные привязаны к счету, с него списывается сумма за покупку. При этом данные человека хранятся не в виде фотографии, а в виде цифрового кода в связке с платёжным счётом.

Сервис «Оплата улыбкой» позволяет оплатить товар, даже если у клиента нет с собой карты, наличных и смартфона. Для этого нужно выбрать оплату улыбкой на экране терминала. Процесс оплаты занимает несколько секунд — достаточно просто посмотреть в камеру. Сервис доступен по всей стране, а магазинов, в которых есть новые терминалы с камерами, становится всё больше. Уже сегодня оплата улыбкой доступна в магазинах бытовой техники и электроники, продуктовых, строительных и ювелирных магазинах, кафе и ресторанах.

Подключить сервис — просто и быстро. Можно сделать это в своём профиле в приложении СберБанк Онлайн, затем выбрать платёжную карту и создать код безопасности. А можно ещё проще — сказав виртуальному ассистенту СберБанк Онлайн «Оплата улыбкой».

Подробнее об оплате улыбкой

ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

Erid: 2SDnjcSfgmn
Реклама. ИНН 7707083893
ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ"


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Сегодня в 17:09, просмотров: 94, комментариев: 0 реклама на siapress.ru
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