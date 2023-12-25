С помощью технологии «Регистрация бизнеса и дистанционное открытие счета» от Сбербанка

Erid: 2SDnjbxLVsN

В любом Многофункциональном центре Югры (МФЦ) теперь можно за один визит зарегистрировать ООО с одним учредителем и ИП, а также открыть расчетный счет. Такая возможность появилась благодаря сервису Сбера «Регистрация бизнеса и дистанционное открытие счета» (РБиДОС), который стал доступен в МФЦ.

Ранее для регистрации бизнеса югорчанам приходилось дважды посещать МФЦ: один раз при сдаче документов на регистрацию, второй – при получении. Кроме этого, необходимо было прийти в банк для открытия счета. С целью повышения качества оказываемых государственных услуг на территории Югры, МФЦ совместно со Сбером, внедрили технологию РБиДОС.

Александр Солоп, управляющий Югорским отделением Сбербанка:

«Экономить время и не тратить его на посещение нескольких инстанций – это тот запрос, который мы слышим от представителей малого бизнеса. Благодаря сервису «Регистрация бизнеса и дистанционное открытие счета» от Сбербанка услугу можно получить в «одном окне», без личного посещения банка и налоговой службы. Кроме того, благодаря внутренним настройкам сервиса исключены отказы в регистрации из-за неправильно указанных реквизитов. Счет открывается со специальным тарифом «Легкий старт» без ежемесячной абонентской платы».

Технология РБиДОС реализована Сбербанком в 2019 году. Она позволяет зарегистрировать ИП или юридическое лицо с одним учредителем и одновременно открыть расчетный счет в Сбербанке. Сервис предоставляется бесплатно.

Erid: 2SDnjbxLVsN

Реклама. ИНН 7707083893

ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ"