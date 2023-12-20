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​Премиальные клиенты Сбера получат больше привилегий

Чем больше активов у клиента в банке и покупок, оплаченных картой, тем больше преимуществ он получит

​Премиальные клиенты Сбера получат больше привилегий
Фото: Сбер

Erid: 2SDnjephacY

Для премиальных клиентов Северо-Западного и Уральского банков* Сбер запустил пилотный продукт — Новый СберПремьер. Это набор привилегий, который подстраивается под финансовый профиль клиента: чем больше он хранит или тратит, тем больше получает преимуществ.

Если у клиентов на счетах от 1,5 млн руб. или их траты составляют от 100 тыс. руб. в месяц, им доступны финансовые привилегии, премиальное обслуживание и сервисы СберПрайм. К финансовым сервисам относятся повышенная ставка по вкладам, накопительный счёт с ежедневной капитализацией, повышенный кешбэк до 10% бонусами СберСпасибо, а также переводы и платежи без комиссии до 400 тыс. руб. в месяц. Премиальное обслуживание — это личный менеджер, который будет сопровождать клиента в банке, приоритетное обслуживание во всех офисах и выделенная линия по номеру 900. Повышенные бонусы в СберМаркете, Мегамаркете, Самокате, ЕАПТЕКЕ, бесплатный доступ в онлайн-кинотеатр Оkkо, музыка и подкасты без рекламы в Hi-Fiстриминге Звук, консультации юристов СберПрава и многое другое доступно со СберПрайм.

Клиенты, которые хранят или тратят больше, смогут посещать бизнес-залы до 6 раз в месяц в аэропортах и ж/д вокзалах по всей России, а также смогут возмещать траты в ресторанах аэропортов, получат страховку в путешествиях с расширенными рисками (от задержки рейсов, невыдачи визы, утери багажа и других непредвиденных ситуаций). А ещё им будут доступны безлимитные платежи (за коммунальные услуги, образование, интернет и др.) и переводы клиентам Сбера.

Лариса Болотина, директор дивизиона «Массовый высокодоходный сегмент» Сбербанка:

«Состоятельные клиенты ждут привилегий, которые будут ориентированы на конкретного человека и его потребности. Причём не только финансовых, но и предложений для разных жизненных ситуаций: путешествий, развлечений, лечения и так далее. Однако текущие премиальные предложения от банков — это в основном унифицированный набор продуктов, собранных в пакеты услуг. Мы решили сделать более привлекательное предложение и запустили Новый СберПремьер — привилегии, которые подстраиваются под человека. Пока он действует в двух регионах — Северо-Западном и Уральском. Уверена, новшество оценят премиальные клиенты Сбера».

*Северо-Западный банк: Санкт-Петербург, Ленинградская область, Архангельская область, Вологодская область, Калининградская область, Мурманская область, Новгородская область, Псковская область, Республика Карелия, Республика Коми, Ненецкий автономный округ. Уральский банк: Курганская область, Республика Башкортостан, Свердловская область, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Челябинская область, Ямало-Ненецкий автономный округ.

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Реклама. ИНН 7707083893
ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ"


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