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​Сайту Ханты-Мансийского НПФ 20 лет

В декабре 2023 года исполняется 20 лет официальному сайту Ханты-Мансийского негосударственного пенсионного фонда – hmnpf.ru

​Сайту Ханты-Мансийского НПФ 20 лет
Ханты-Мансийский НПФ

Erid: 2SDnjc8jQuW

Одним из первых в отрасли Ханты-Мансийский НПФ создал сайт и внедрил «Личный кабинет» для клиентов. На сегодняшний день на сайте hmnpf.ru можно получить все услуги фонда.

Людмила Истомина из Березовского района получает услуги на сайте.

«Несколько лет являюсь клиентом фонда. Живу в отдаленном районе Югры, но благодаря онлайн-сервисам все могу сделать со своего компьютера. Моя коллега уже назначила пенсию онлайн. Через пару лет я сделаю так же. Здорово, что технологии шагнули вперед, – это упрощает жизнь».

Ежегодно сайт посещают более 80 000 пользователей. На сайте можно заключить пенсионный договор, назначить пенсию, перевести деньги на свой пенсионный счет, в том числе и подключив «Автоплатёж».

Ханты-Мансийский НПФ активно развивает сервисы на сайте, чтобы клиентам было легко заботиться о своем будущем.

Erid: 2SDnjc8jQuW
Реклама. ИНН8601999494
АО "Ханты-Манскийский НПФ"


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Сегодня в 16:57, просмотров: 91, комментариев: 0 реклама на siapress.ru
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