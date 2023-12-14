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​Новый тарифный план «Киноман»: выбирай кино, которое всегда с тобой

Подключите тарифный план «Киноман», и вы получите три высококачественные услуги по единой выгодной цене

​Новый тарифный план «Киноман»: выбирай кино, которое всегда с тобой
Фото: ​​ООО «ТТК-Связь»

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Для всех, кто ценит уют, хорошее разнообразное кино и качественный интернет, ТТК этой зимой предлагает новый тарифный план. «Киноман» - это надежный и быстрый доступ в интернет, телевидение, а также любой из трех онлайн-кинотеатров на ваш выбор.

PREMIER - онлайн-кинотеатр, где вас ждёт большая коллекция эксклюзивного контента собственного производства: «Перевал Дятлова», «Мир! Дружба! Жвачка!», «Контакт», «Вне себя», «Игра на выживание», а также громкие премьеры и хиты развлекательных телеканалов.

viju - это библиотека громких премьер, культовых картин и эксклюзивов от ведущих мировых студий, а также 6 любимых телеканалов – viju+ Premiere, viju+ Megahit, viju+ Serial, viju+ Comedy, viju+ Sportи viju+ Planet.

START - это громкие эксклюзивные премьеры - от «Содержанок», «Контейнера» и «Вампиров средней полосы» до «Жить жизнь», «Двух холмов» и «Против всех». Народные хиты и новинки кино, большой выбор турецких, корейских и европейских сериалов, тысячи часов мультфильмов и сказок для всей семьи.

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    string(6) "update"
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          [0]=>
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            [0]=>
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        bool(false)
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  }
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