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​С начала года более 81 млн бонусов СберСпасибо списали жители Югры в возрасте от 58 лет

Пожилые югорчане активно копят и тратят бонусы СберСпасибо

​С начала года более 81 млн бонусов СберСпасибо списали жители Югры в возрасте от 58 лет
Фото: Сбер

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Пожилые югорчане активно копят и тратят бонусы СберСпасибо. Такие данные получили аналитики программы, проанализировав трансакции этой категории клиентов. Более 81 млн бонусов СберСпасибо списали жители Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в возрасте от 58 лет с начала года. Всего к программе лояльности СберСпасибо подключены 117 тыс. югорчан этой возрастной категории.

Самую крупную покупку за бонусы среди людей старше 58 лет совершил житель Ханты-Мансийского автономного округа-Югры: он потратил 116 тыс. СберСпасибо в категории «Маркетплейсы и универсамы», заказав товар с МегаМаркета.

Екатерина Звонова, директор дивизиона «Лояльность» Сбербанка:

«Сегодня партнёрская сеть программы лояльности Сбера насчитывает более 500 компаний. Наши партнёры работают по всей стране, так что клиенты могут копить и с удовольствием тратить бонусы СберСпасибо на покупки. Мы видим, что клиенты старшего возраста проявляют всё больший интерес к программе лояльности — сегодня их уже 11,8 млн. Кто-то списывает небольшое количество бонусов с каждой покупкой, кто-то предпочитает накопить побольше бонусов, чтобы приобрести крупную вещь или оплатить долгожданную поездку бонусами СберСпасибо. Какой бы ни была стратегия использования бонусов, это в любом случае выгодно и поднимает настроение».

Александр Солоп, управляющий Югорским отделением Сбербанка:

«Количество партнеров бонусной программы СберСпасибо в Югре постоянно расширяется - сейчас на покупках можно сэкономить в аптеках, магазинах обуви и одежды, маркетплейсах и других торговых точках».

Почти 12 млн жителей России старше 58 лет пользуются бонусами СберСпасибо. При этом, число участников программы лояльности среди пожилых россиян выросло на 19% - с 9,9 до 11,8 млн человек. За 10 месяцев 2023 года люди старше 58 лет списали 6,6 млрд бонусов СберСпасибо (за тот же период прошлого года — только 3,9 млрд). Активнее всего в этом году списывали СберСпасибо жители Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Пермского края и Свердловской области. Чаще всего жители этих регионов оплачивали бонусами покупки в аптеках. Из других категорий наиболее популярны супермаркеты, маркетплейсы, одежда и обувь, кафе и рестораны, АЗС.

Помимо выгодных покупок с бонусами СберСпасибо пенсионеры в Сбере получают бесплатную в обслуживании СберКарту, возможность подключить одну дополнительную категорию («Супермаркеты», «АЗС», «Детство», «Товары для дома», «Все покупки») и зарабатывать повышенные бонусы. Кроме того, Сбер предлагает пенсионерам выгодные вклады и кредиты, а также возможность занять от 1 000 до 10 000 рублей в расширенном сервисе «Деньги до зарплаты» на месяц для срочных покупок и оплат.

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