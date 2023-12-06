Глава Сбера предрек создание новой модели экономики

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Развитие искусственного интеллекта приведет к созданию человекоцентричной экономики, заявил глава Сбербанка Герман Греф в ходе Дня инвестора.

«Мы верим, что ответственная работа по развитию искусственного интеллекта на благо человека приведет к становлению новой, человекоцентричной модели экономики, да и всего общества в целом», — сказал глава Сбербанка. По его словам, Сбербанк хочет быть частью этого процесса. Потребительская модель, когда человек рассматривается исключительно как кошелек, как источник дохода, уйдет в прошлое, также считает он.

«Задача бизнеса — помогать клиенту быть гибким и адаптивным в нестабильном мире. Эта нестабильность, эта хрупкость никуда не денется», — заключил Греф.

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