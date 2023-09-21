Сравниваем цены, ипотечные ставки и торг

За восемь месяцев 2023 года на рынок недвижимости сильно изменился. Сначала ключевая ставка не менялась, но сокращалось количество акционных ипотечных предложений от девелоперов и банков — фактически запретили займы с околонулевыми процентами. В последние два месяца ключевую поднимали трижды: в июле до 8,5%, в августе на внеплановом совещании ЦБ — до 12,5%, и в сентябре — до 13%. Из-за колебания ставки в конце лета начался ажиотаж: потребители начали брать ипотечные консультации и активнее выходить на сделки, сообщили в компании « Этажи ».

Новостройки

Ипотека. На начало сентября средняя одобренная ставка на первичное жилье опустилась до 6,8% — в начале года она составляла 7,4%. Сказалось то, что в июле-августе крупнейшие банки снизили на 0,1-1% ставки по льготным программам на новостройки.

При этом средний размер кредита вырос более чем на 300 тысяч рублей. В январе на квартиру в сургутской новостройке клиенты «Этажей» брали у банков взаймы в среднем 4,6 млн рублей, в августе — уже 4,9 млн. Как отмечают эксперты, сказался не только рост цен на жилье, но и желание приобрести более комфортабельную квартиру. Чтобы сократить выросшую финансовую нагрузку, займы стали оформлять на более долгий срок — 24,7 года вместо 24,1 (такой показатель был в начале 2023-го).

Цены. Сейчас в Сургуте средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке в однокомнатной квартире составляет 128,2 тыс. рублей. «Двушки» продают за 123 тыс. рублей за «квадрат», а «трешки» — 105 тыс. рублей. С начала года «однушки» прибавили в цене почти 9%, а «двушки» и «трешки» подорожали в среднем на 10,2% за «квадрат».

«Стоит учитывать, что это усредненные значения. В Сургуте есть ЖК разного класса и ценовой политики, также влияет комнатность. Если рассматривать товарную полку новостроек в нашей компании, то у нас есть предложения с ценой за "квадрат" от 87 тыс., а есть от 132 тыс. рублей» — отмечает Евгений Гармаш, эксперт компании «Этажи».

Скидки. После запрета ипотеки с «околонулевой» ставкой застройщики начали искать новые подходы. В первые полгода девелоперы были щедры на акции: предлагали дисконт до 100 тыс. рублей, на ярмарке недвижимости «Этажей» скидки доходили до 350 тыс. рублей и до 5% от стоимости квартиры. Однако в июле и августе за новостройками пришли те потребители, которым стало дорого оформлять ипотеку на вторичное жильё, и акционные предложения стали проще: паркинги в подарок, кладовки в подарок, можно сдать квартиру или машину в учет цены нового жилья (трейд-ин).

Вторичное жилье

Ипотека. В течение года ставки на покупку вторичного жилья выросли в среднем на 1,2%. Еще в январе займ на «вторичку» одобряли в среднем под 11,5%, а по итогу августа — под 12,8%. Это почти в два раза больше, чем на новостройки.

Средний размер кредита и срок при этом практически не изменились. В начале года сургутяне брали 5,40 млн рублей, сейчас — 5,42 млн на срок 25,5 лет.

Эксперты предполагают, что в следующем году нам может ожидать бум рефинансирования. Когда ключевая ставка снова снизится, многие заходят пересмотреть условия своих кредитов: это возможно.

Цены. За восемь месяцев однокомнатные квартиры на вторичном рынке Сургута подорожали на 11,6%, до 129,6 тыс. за «квадрат». «Двушки» выросли в цене на 11,3% до 124,5 тыс., а трешки — на 12% до 119,7 тыс.

Скидки. Уровень торга постепенно сокращается. В начале 2023 года собственники уступали покупателям в среднем около 6%, по итогам августа средний дисконт составил 4,2%. Сказывается ажиотаж на рынке из-за роста ключевой ставки и дорожающей ипотеки на «вторичку».

Прогноз

Первичный рынок жилья во второй половине сентября начали «охлаждать». С 20 сентября первоначальный взнос на льготные программы кредитования подняли до 20% (ранее он составлял 15%). По прогнозу, это может снизить спрос на новостройки на 10-15%. Однако государственные программы субсидирования новостроек все также продолжат действовать и будут пользоваться спросом. На рынке вторичного жилья по-прежнему актуальной будет услуга ипотечного брокериджа: подбора оптимальных условий по ипотеке и составление индивидуального графика погашения кредита.

Рынок недвижимости меняется, но необходимость купить или продать жильё — остается. Сориентироваться в новых условиях помогут эксперты рынка . Если у вас есть вопросы — задайте их на бесплатной консультации*.

*Компания «Этажи» оказывает посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости, направлению заявки на ипотечный кредит в банк. Не является финансовой (кредитной) организацией, застройщиком. Услуги по выдаче ипотечного кредита, рефинансированию оказывают банки-партнеры. Выбор кредитной организации согласовывается с клиентом. Информация об услугах и партнерах на etagi.com .

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