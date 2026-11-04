В Югре вечером 4 ноября продолжает действовать беспилотная опасность

Сигнал беспилотной опасности продолжает действовать в Югре вечером 4 ноября. Его объявили в 14:16, официального сообщения об отбое на момент публикации не поступало. Как сообщает «Югра официально», ответственные службы и ведомства приведены в режим повышенной готовности. Губернатор Руслан Кухарук призвал жителей сохранять спокойствие, по возможности не выходить на улицу, не подходить к окнам и оставаться в безопасном месте до отмены сигнала.

В округе возможны ограничения сотовой связи и мобильного интернета. Обо всех подозрительных объектах необходимо сообщать по номеру 112. Трогать или перемещать обломки запрещено.

Власти также напомнили о запрете публиковать фотографии, видео, координаты и другие сведения о беспилотниках, последствиях атак и работе средств противодействия. За нарушение гражданам грозит предупреждение или штраф от трех до пяти тысяч рублей, должностным лицам — от 30 до 50 тысяч, организациям — от 50 до 500 тысяч рублей.

Ранее мы рассказывали, что в Югре объявляли сигнал беспилотной опасности 24 октября. Тогда жителей также просили оставаться в помещениях и не подходить к окнам до официального отбоя.