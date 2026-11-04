Югра заняла восьмое место в рейтинге регионов по доступности ипотечных платежей

Югра заняла восьмое место среди регионов России с наименьшей ипотечной нагрузкой на семейный бюджет. Средний платеж по жилищному кредиту составляет 26,2% зарплаты двух работающих жителей округа, следует из исследования РИА Новости. Расчетный ежемесячный платеж в регионе достиг 64,4 тысячи рублей, а средний размер ипотечного кредита — 4,1 млн рублей.

Лидером рейтинга стала Чукотка, где на ипотеку приходится 20,1% совокупной зарплаты двух работающих. Далее расположились Ингушетия с результатом 22,9% и Магаданская область — 23%. В первую десятку также вошли Ямал, Мурманская область, Чечня, Камчатский край, Ненецкий автономный округ и Красноярский край.

Эксперты связывают высокие позиции большинства северных регионов с повышенными зарплатами, которые компенсируют стоимость жилья и размер кредитов.

В среднем по России отношение ипотечного платежа к зарплате двух работающих снизилось с 49% до 38%. Доля семей, способных купить квартиру в кредит, выросла с 16% в 2025 году до 20% в 2026-м.

Российский ипотечный рынок начал восстанавливаться после двух лет снижения. За январь-август 2026 года банки выдали почти 577 тысяч жилищных кредитов на 2,6 трлн рублей. За аналогичный период прошлого года россияне оформили 502 тысячи ипотек.

Дальнейший рост рынка могут сдерживать высокая ключевая ставка, сокращение льготных программ и неопределенность на рынке недвижимости.

Ранее мы рассказывали, что Югра заняла второе место в России по доступности рыночной ипотеки. Купить в кредит квартиру площадью 60 квадратных метров могут 52,5% семей округа.