​На выставке ИННОПРОМ объявлены победители премии «Молодой промышленник»

На международной промышленной выставке ИННОПРОМ объявлены победители премии «Молодой промышленник». В специальной номинации за достижения в области цифровой трансформации бизнеса, учрежденной Сбером, победителем стал Артём Копылов, учредитель компании «Агромиг».

Компания является одним из лидеров отечественного рынка в своем сегменте сельскохозяйственного машиностроения. Одним из значимых проектов в рамках цифровой трансформации компании стала модернизация производства, разработка новых моделей зерносушильного оборудования. Компания активно развивает свою дилерскую сеть, которая уже охватывает несколько регионов России и страны СНГ.

Сбер помогает отечественным компаниям провести цифровую трансформацию с целью сделать бизнес более устойчивым и эффективным, открыть новые возможности для роста и развития. Сегодня более 1000 компаний проходят цифровую трансформацию со Сбером, и агропромышленный комплекс входит в топ-3 отраслей по количеству таких проектов.

Премия «Молодой промышленник года» учреждена межрегиональным союзом «Клуб молодых промышленников» и проводится при поддержке Минпромторга России.