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Сменила «стабильность в погонах» на любимую профессию и удвоила доход — история жительницы Сургута

Как не сдаваться, даже если поначалу ничего не получается

Сменила «стабильность в погонах» на любимую профессию и удвоила доход — история жительницы Сургута
Консультировать клиентов в комфортном офисе — одно удовольствие

Уйти с понятной и стабильной работы, ради которой училась в вузе и жила в казарме, за большими перспективами —это об Ольге Гуляевой. Девушка уволилась из Федеральной службы исполнения наказания и на следующий день пришла на обучение в компанию «Этажи».

Путь из госслужбы в сферу недвижимости был непростым: на обучении всё казалось легко, но сделок не было, появлялись мысли все бросить. Как получилось преодолеть кризис и что помогло стабильно зарабатывать 100 тыс. рублей в месяц — читайте в интервью.

Почему решили сменить работу, ведь перспективы были?

— Да, были, очень хорошие. Я окончила Академию права и управления ФСИН в Рязани. Была не просто студентом, а курсантом: все пять лет помимо учебы несла службу. Ходила в наряды, жила в казарме — и даже в лесу в полевых условиях.

После вуза мне нужно было вернуться в Сургут и отработать в исправительном учреждении по распределению. Начала со старшего инспектора отдела кадров и работы с личным составом. За 2,5 года успела поработать в аналитическом отделе и группе по мобилизационной подготовке и гражданской обороне. Я могла дорасти до начальника отдела кадров, или перевестись в аппарат управления, а через пять лет уйти на льготную пенсию. Но я решила, что способна на большее в плане заработка. И уволилась в звании старшего лейтенанта внутренней службы.

— Помните первые впечатления?

— Когда зашла в офис, увидела большой экран с видеороликом про топ-10 риелторов и решила: «Я должна тут оказаться». Сейчас работаю над этим! Первые впечатления — «Вау, офис огромный, классные специалисты».

Успевать всё Ольге помогает фирменный ежедневник

Как проходило обучение?

— Быстро и плодотворно. Оно длилось две недели, была теория по разным сегментам недвижимости, ипотеке, продажам. Потом нас разбили на группы и мы отрабатывали навыки на практике: решали кейсы и звонили по объявлениям потенциальным клиентам под присмотром наставников. Учеба давалась легко. Я быстро все схватываю, не могу сидеть на месте, очень активный человек. Так что это мое!

Все поддерживали: другие риелторы, менеджер нашей группы, руководитель отдела продаж. Директор даже сказал мне, когда вручал сертификат об окончании обучения: «Вы новичок? Я думал, вы у нас давно, так держать!»

Специалисту по недвижимости помогает целая команда: от юристов до ипотечных брокеров

А что по доходу? Каким он был в первые месяцы, какой сейчас?

— Первая сделка прошла в феврале, спустя два месяца с начала сотрудничества. Я продала квартиру в новостройке и получила 39 тысяч. Для сравнения, во ФСИНе моя зарплата была 63 тысячи. С марта и по сей день я зарабатываю более 100 тысяч в месяц и стремлюсь к большему. Посмотрим, смогу ли зарабатывать полмиллиона!

— Первая сделка и доход спустя два месяца — так у всех?

— Нет, бывает быстрее, в первый месяц. Думаю, мне не хватало своей базы объектов. В работе риелтора логика простая: есть что продавать — есть клиенты. А я не люблю холодные звонки, которые помогают набрать эту базу. Если бы я активнее работала с этим в начале, первая сделка могла случиться раньше. Сейчас я развиваю блог, и это работает! Люди, которые следят за мной в социальных сетях, становятся клиентами.

Обсуждать детали сделки удобно в переговорных комнатах

— Были мысли оставить все и уйти, раз не получается?

— Конечно! Спустя месяц без сделок я начала искать вакансии, даже договорилась на собеседование. А потом решила заняться базой. Увидела «самое любимое» объявление: «Риелторам не беспокоить», и дала себе вызов: «Заведу объект — остаюсь в “Этажах”, не заведу — ухожу сразу же». И получилось! На то собеседование, кстати, сходила. Но решила дать себе ещё шанс в «Этажах». Рада, что не опустила руки, мне сейчас нравится то, что я делаю.

— Что помогает не выгорать?

— Мои увлечения, настольные игры. Играю в мафию больше двух лет, посещаю сургутские тематические клубы. Стараюсь чаще видеться с друзьями. Но самое главное, что помогает мне не выгорать — умение быть наедине с собой. Я могу спокойно одна сходить в кино или на мероприятие, прогуляться по городу, посидеть дома и посмотреть сериал или фильм. Это очень помогает. Коллектив тоже поддерживает. Если день не загружен, можем в середине сделать перерыв и съездить прогуляться в парк или просто пообщаться. Это заряжает.

Коллеги в «Этажах» всегда готовы поддержать

— Расскажите про блог. Как начали его вести и когда появился результат?

— Мне всегда хотелось вести социальные сети, но я думала, что делаю это неинтересно. Активно начала вести блог риелтора, когда пришла в «Этажи» и поняла, что мне не нравятся холодные звонки. Результат — первая сделка была именно с клиентами из блога. Спустя полгода это очень помогает. Я люблю общаться с людьми, а блог дает возможность и о любимым деле рассказывать, и получать обратную связь от них. Сейчас 70% всех своих сделок я закрываю именно с теми, кто приходит из соцсетей.

— Что посоветуете тем, кто только хочет изменить жизнь?

— Не сдавайтесь на первом препятствии! Пробуйте в работе что-то новое, ищите разные пути выхода на клиентов. И, конечно, меньше слушайте тех, кто говорит, что ничего не получится. Получится, если работать.

Чтобы начать свой путь риелтора, достаточно позвонить по телефону +7 (3462) 76-93-14 в компанию «Этажи». Узнать о компании больше можно на сайте etagi.com/rabota.

С «Этажами» можно открывать новые горизонты


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