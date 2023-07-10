На рынке первичной недвижимости Сургута — премьера: стартовали продажи в ЖК

«Сибирский Бор». В проекте три пятиэтажных дома, срок сдачи запланирован на IV квартал 2023 года. Цены привлекательные: от 3,48 миллионов за однокомнатную квартиру. Аналогичные варианты в этой локации в среднем стоят дороже, от 3,62 млн.

Эксклюзивным продавцом квартир выступает компания «Этажи». Кроме помощи в подборе квартиры эксперты помогут найти и оформить выгодную ипотеку и страховку. Эти услуги предоставляются бесплатно.

«Дома уже пользуется спросом. В проекте всего 177 квартир, уже забронировано 10% лотов. На старте цены заметно ниже. Например, сейчас в проекте “квадрат” в среднем стоит 94,1 тыс. рублей, а по всем новостройкам города — 117,9 тыс. Жилье можно купить в ипотеку по госпрограммам: и по семейной ипотеке, и по Господдержке-2020», — отмечает Лиана Кудрявцева, руководитель департамента новостроек компании «Этажи» в Сургуте.

Жилой комплекс расположен в стороне от городского шума, в 7 минутах езды от ТРЦ «Аура». Квартал окружен хвойным лесом, который создает атмосферу спокойствия и уединения. Рядом находится выезд на Тюменский тракт, по которому легко добраться до торгового центра, аптек, кафе и кинотеатра и другой социальной инфраструктуры. Если хотите быть ближе к природе, но при этом не готовы жить вдалеке от городской инфраструктуры, то ЖК «Сибирский Бор» — отличный выбор.

Дома строят из силикатного блока. Это экологичный и прочный материал, который обеспечивает надежность постройки и хорошую шумоизоляцию. Во дворе появится детская площадка и паркинг. Также предусмотрена собственная котельная, это позволит экономить на коммунальных платежах.

«Планировки комфортные, есть разные варианты — успевайте выбирать. Всё продумано до мелочей, кухни от девяти "квадратов" даже в однокомнатных квартирах. Квартиры будут сдаваться в улучшенной черновой отделке», — рассказывает Лиана Кудрявцева.

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