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​Сбер: на Урале цифровые решения востребованы не только у бизнеса, но и в госсекторе

Уральские девелоперы стали чаще обращаться в Сбер за цифровыми решениями

​Сбер: на Урале цифровые решения востребованы не только у бизнеса, но и в госсекторе
Фото: Сбер

Уральские девелоперы стали чаще обращаться в Сбер за цифровыми решениями, поскольку на практике увидели, как технологии помогают управлять бизнес-процессами и помогают снижать издержки. Об этом в интервью журналу «Эксперт-Урал» рассказал председатель Уральского банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов.

«Наибольшее распространение среди строительных компаний получили цифровые решения для проектирования, облачные технологии, управление системами безопасности, электронный документооборот. Также запрос на цифровые продукты отмечается со стороны предприятий из агропромышленного сектора. Кроме того, наши разработки активно используются в государственном секторе и индустрии образования», - заявил Дмитрий Суховерхов.

По его словам, в некоторых регионах УрФО уже успешно используется цифровая платформа для дистанционного мониторинга пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, ее разработал медицинский онлайн-сервис СберЗдоровье. Еще одна разработка — аппаратно-программный комплекс «Цифровой ФАП» от компании СберМедИИ. Это диагностическое оборудование, собранное в компактный кейс для безопасной транспортировки и хранения, с подключением к интернету и ИИ-сервисам. Эти разработки будут представлены на стенде Сбера на Иннопроме.

Председатель Уральского банка Сбербанка также отметил, что совсем недавно в Екатеринбурге и Ханты-Мансийске Сбер совместно с представителями региональных органов власти провел дизайн-сессии по применению технологий искусственного интеллекта в интересах развития экономики и социальной сферы. На встрече был выработан ряд совместных предложений, в каких отраслях могут быть внедрены передовые решения на основе ИИ, направленные на улучшение качества жизни граждан.

Кроме того, в интервью Дмитрий Суховерхов рассказал о проектах, реализуемых в индустрии образования. «Школа 21» — это школа программирования от Сбера. Любой человек старше 18 лет, успешно прошедший отборочные этапы, может бесплатно получить востребованную профессию в сфере информационных технологий. Сегодня в стране работают четыре кампуса этой школы, один из них — в Сургуте.

Еще один перспективный проект Сбера — Академия Edutoria. Это платформа для онлайн-обучения по программам высшего и дополнительного профессионального образования. Функционал платформы позволяет организовать обучение по магистерским программам благодаря инструментам планирования, проверки знаний и автоматической отчетности.


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Сегодня в 13:38, просмотров: 75, комментариев: 0 реклама на siapress.ru
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