Ханты-Мансийский НПФ совместно с Правительством Югры реализует программу «Две пенсии для бюджетников»

Ханты-Мансийский НПФ с 2004 года совместно с Правительством Югры реализует программу «Две пенсии для бюджетников».

На данный момент в программе участвует более 50 тысяч югорчан, из них 7 847 назначили окружную дополнительную пенсию. Окружная пенсия формируется, пока человек работает в бюджетной сфере Югры. Он перечисляет взносы на личный пенсионный счет, такую же сумму добавляют из окружного бюджета. Также ежегодный доход им начисляет АО «Ханты-Мансийский НПФ», 13% суммы собственных взносов возвращается участнику программы в соответствии с Налоговым кодексом РФ.

Татьяна Ивановна из Нефтеюганска в 2011 году стала участником программы «Две пенсии для бюджетников» и в июле назначила дополнительную пенсию. Она поделилась, на что планирует тратить дополнительную пенсию: «Безусловно, было приятно осознавать, что 12 лет назад я сделала правильный выбор. Это замечательная программа, которая никак не обременяет. Считаю, что каждому человеку, работающему в бюджетной сфере, нужно решиться на неё. Потом он будет счастлив получать дополнительные деньги на карту. Вообще изначально у меня была цель иметь возможность на пенсии летать часто на море. А самая большая мечта - организовать путешествие в Карелию. Думаю, займусь этим в ближайшее время».

Назначить пенсию в Ханты-Мансийском НПФ можно онлайн. Для этого необходимо зайти в «Личный кабинет» на сайте hmnpf.ru, затем в раздел «Пенсия» — «Назначить пенсию». Вступить в программу можно не выходя из дома на сайте фонда. Взносы участников программы застрахованы Агентством по страхованию вкладов.